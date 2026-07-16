Eric del Castillo fue hospitalizado y operado de emergencia, este es su estado de salud hoy 16 de julio

El mundo del espectáculo está pasando por momentos muy complicados, pues el día miércoles 15 de julio se dio a conocer que Elsa Aguirre, falleció a los 95 años de edad. Sin embargo, las cosas se pusieron muy tensas, cuando se dio a conocer que el actor Eric del Castillo tuvo que ser hospitalizado de emergencia, tras presentar algunas complicaciones de salud.

El actor protagonista de una gran cantidad de películas y telenovela, tuvo que ser internado de emergencia, días antes de su cumpleaños 92, la situación fue revelada por su hija, Verónica del Castillo en entrevista para ‘De Primera Mano’.

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“Me dijo mi mamá: ‘Ni se te vaya a ocurrir decirle porque sí se deprime’, sobre todo cuando son amigas tan entrañables del medio artístico”

¿Cuál es el estado de salud de Eric del Castillo?

La hija del famoso, también reveló que el actor fue sometido a una cirugía vascular, luego de presentar una obstrucción severa en una de las arterias principales del cuerpo, por lo que tuvo que ser atendido de inmediato.

“Le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria; es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria ilíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100 % de la sangre”

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Finalizó, mencionando que su papá fue dado de alta el pasado miércoles 15 de julio, aunque reveló que todavía se encuentra en recuperación.

“Él ya está perfecto. La verdad, es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas”

Además, mencionó que su padre regresará al hospital, pues debe someterse a un bloqueo de la espalda baja para evitarle el dolor que tiene en la zona.

“Ahora, en 15 días, le vamos a realizar el siguiente procedimiento, que es para la espalda baja... Simplemente, es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”

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