Abren registro para la Academia Municipal de Inglés en Mérida; conoce requisitos, fechas y sedes

El Ayuntamiento de Mérida abrió la convocatoria para que personas con conocimientos previos del idioma inglés ingresen a la Academia Municipal de Inglés mediante un examen de ubicación.

El registro estará disponible hasta el 17 de julio y forma parte de la estrategia para fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo académico y laboral de la población.

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La convocatoria ofrece 150 espacios para aspirantes que deseen incorporarse al nivel acorde con sus habilidades, sin necesidad de iniciar desde los cursos básicos.

El examen de ubicación se aplicará del 20 al 22 días próximos, mientras que los resultados se darán a conocer el 25 de este mes y las inscripciones se realizarán el 27 y 28 de julio.

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Los interesados deberán tener al menos 14 años de edad y presentar una identificación oficial; en el caso de menores, será necesario acudir con la identificación de su madre, padre o tutor.

La Academia Municipal de Inglés imparte clases vespertinas en ocho sedes ubicadas en distintos puntos de Mérida para facilitar el acceso al aprendizaje del idioma.