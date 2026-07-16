Mérida apuesta por un verano seguro con mayor presencia policial en puntos turísticos

Con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias meridanas y a los miles de visitantes que llegan a la ciudad durante la temporada vacacional, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, reitera la importancia del operativo especial Verano Seguro, que permanecerá activo hasta el 31 de agosto.

“La seguridad de cada persona que disfruta del verano es muy importante para nosotros como Ayuntamiento. Cuidar a los meridanos y a quienes visitan nuestra ciudad es una tarea primordial”, afirmó la alcaldesa.

Indicó que la Policía Municipal de Mérida brindará mayor vigilancia en parques, mercados y terminales ante la llegada de visitantes y el aumento de afluencia de las familias meridanas en el primer cuadro de la ciudad.

Como parte de esta estrategia integral de prevención, se desplegaron 200 elementos municipales, apoyados con camionetas, patrullas, vehículos eléctricos y el escuadrón motorizado, para fortalecer la presencia policial en los principales puntos de concentración de personas.

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El operativo contempla además vigilancia permanente en los siete parques del primer cuadro de la ciudad, así como el reforzamiento de la seguridad en las terminales de autobuses ADO, Noreste y Autoprogreso, donde durante esta temporada se registra un mayor flujo de pasajeros.

Módulos de atención a visitantes

Cabe recordar que se encuentran instalados módulos de atención e información en los parques Eulogio Rosado, San Juan, Pasaje Emilio Seijo y en el módulo turístico de Plaza Grande, con el propósito de orientar tanto a habitantes como a visitantes.

La estrategia también incluye recorridos permanentes en los mercados Lucas de Gálvez, San Benito y Bazar García Rejón, así como en paraderos de transporte público, bancos, centros comerciales y áreas habitacionales, fortaleciendo la proximidad con la ciudadanía.

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De igual forma, se cuenta con atención constante en las zonas de mayor actividad turística y recreativa, como Plaza Grande, Santa Lucía, el Corredor Gastronómico y el Corazón de Mérida, espacio que cada fin de semana reúne a cientos de familias y visitantes para disfrutar del centro histórico.

“Queremos que las familias puedan salir, caminar, disfrutar de nuestros espacios públicos y vivir este verano con tranquilidad y confianza. Para eso trabajamos todos los días, con una policía cercana, preventiva y al servicio de la gente”, destacó Cecilia Patrón.

El Ayuntamiento destacó su compromiso de preservar la seguridad, el orden y la paz que la distinguen, fortaleciendo la coordinación operativa para que habitantes y turistas disfruten de una ciudad segura.