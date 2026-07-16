CDC alerta por brote récord de diarrea explosiva en Estados Unidos; investigan más de 5 mil casos y Taco Bell retira ingredientes

Estados Unidos enfrenta un aumento sin precedentes de casos de ciclosporiasis (diarrea explosiva), una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, desde el 1 de mayo, se han confirmado mil 645 contagios, mientras que más de 5 mil 100 casos adicionales permanecen bajo investigación, una cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores.

La agencia sanitaria señaló que el brote ya alcanza 34 estados y mantiene abiertas diversas investigaciones para identificar el origen de los contagios.

Además del incremento nacional, las autoridades detectaron un foco importante en Michigan y Ohio, con casos relacionados también en Virginia Occidental y Kentucky.

Los CDC indicaron que el número de infecciones confirmadas es más de seis veces superior al registrado durante el mismo periodo de 2025 y, si se consideran los casos sospechosos, la cifra total es 27 veces mayor que la del año pasado.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que suele transmitirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

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Las personas infectadas pueden presentar:

diarrea acuosa prolongada

dolor abdominal

cólicos

inflamación

pérdida del apetito

náuseas

fatiga

pérdida de peso

Los síntomas pueden extenderse durante varias semanas si no reciben tratamiento médico.

Los CDC aclararon que la enfermedad no suele transmitirse directamente de persona a persona, sino principalmente por el consumo de productos contaminados, especialmente frutas y verduras frescas.

Aunque lavar los alimentos reduce el riesgo de infección, las autoridades advierten que esta medida no garantiza la eliminación total del parásito.

Lechugas y ensaladas, entre las principales líneas de investigación

Uno de los brotes más importantes se concentra en Michigan, donde el Departamento de Salud estatal ha documentado más de 3 mil 300 casos relacionados con la investigación epidemiológica.

Tras entrevistar a más de mil personas afectadas, las autoridades consideran que la lechuga y las ensaladas verdes figuran entre las principales hipótesis sobre el origen del brote.

Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado un producto específico, un productor, un distribuidor o un proveedor responsable de los contagios.

Los CDC mantienen abiertas varias investigaciones para determinar si existe una fuente común o si se trata de distintos eventos independientes.

VIDEO | Las autoridades sanitarias de EE.UU. mantienen bajo vigilancia un brote de ciclosporiasis causado por un parásito que produce enfermedades intestinales, con miles de casos sospechosos y más de 800 contagios confirmados. pic.twitter.com/aKvI11gwie — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 15, 2026

Taco Bell retira ingredientes de forma preventiva

Como medida preventiva, la cadena de restaurantes Taco Bell anunció el retiro temporal de algunos ingredientes de su menú en establecimientos seleccionados de Estados Unidos.

La empresa aclaró que las autoridades sanitarias no han establecido una relación directa entre sus restaurantes y el brote de ciclosporiasis, ni con algún ingrediente específico.

La compañía explicó que la decisión busca proteger a los consumidores mientras continúan las investigaciones encabezadas por los CDC y los departamentos estatales de salud.

De acuerdo con los datos disponibles, aproximadamente una de cada once personas infectadas ha requerido hospitalización, aunque hasta el momento no se han reportado fallecimientos relacionados con este brote.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a extremar medidas de higiene en el manejo de alimentos y a buscar atención médica ante síntomas persistentes de diarrea, especialmente durante la temporada de primavera y verano, cuando históricamente aumenta la circulación de este parásito en Estados Unidos.

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