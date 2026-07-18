Pachuca se venga de Solari, Monterrey gana en el regreso de Almeyda y el Turco le da lección a Milito en la Liga MX 2026

El Pachuca goleó 3-0 a los Pumas y así se vengó de su ex director técnico Esteban Solari este sábado en partido de la primera jornada del torneo Apertura 2026, en la que Monterrey venció 3-2 al Santos en el regreso de Matías Almeyda al fútbol mexicano.

El argentino Solari llegó a dirigir a México a finales del Apertura 2025 fichado por el Pachuca. Y en el pasado Clausura 2026 lo llevó a semifinales, donde perdió ante los Pumas.

Las autoridades del Pachuca tenían la disposición de renovarle el contrato, pero Solari decidió fichar por los Felinos tras la intempestiva renuncia del DT mexicano Efraín Juárez.

Este sábado, en el estadio Olímpico Universitario, el Pachuca, ahora dirigido por el mexicano Benjamín Mora, resolvió el partido en el primer tiempo, con dos goles.

"Hoy se hizo un partido y responsable, con personalidad. Pachuca tenía cierta revancha por lo que pasó el torneo anterior, pero no lo tomamos con ansiedad ni con emoción sino con inteligencia y profesionalismo", dijo Mora en rueda de prensa.

Elías Montiel hizo el 1-0 al minuto 21 con un disparo a más de 25 metros del arco, que superó al portero costarricense Keylor Navas.

El 2-0 cayó al minuto 32. El venezolano Salomón Rondón se tendió de palomita en el área chica para conectar un servicio del neerlandés Oussama Idrissi y sorprender a Navas.

Rondón, de 36 años, decretó el 3-0 con un cabezazo fulminante desde el corazón del área, al 80'.

Cuando terminó el partido, Solari ingresó al campo para polemizar con los jugadores del Pachuca y reclamarle al árbitro, por lo que fue expulsado y quedó impedido de presentarse a la rueda de prensa.

Regreso triunfal del Pelado Almeyda

En el estadio BBVA, los Rayados del Monterrey vencieron 3-2 a los Guerreros del Santos en el regreso triunfal del entrenador argentino Matías Almeyda tras ocho años de ausencia.

El argentino Lucas Ocampos fue la figura en el triunfo regiomontano con dos goles y una asistencia.

Ocampos marcó el 1-0 al minuto 20 y el 2-0 cinco minutos después, con asistencias del uruguayo Diego Rossi, que debutó como refuerzo de los Rayados, y del español Óliver Torres, respectivamente.

El extremo argentino, exjugador del Sevilla, dio el pase para que Jesús "Tecatito" Corona firmara el 3-0.

La escuadra santista, que presentó al portugués Renato Paiva como nuevo entrenador, descontó con anotaciones del argentino Lucas di Yorio, al 40', y de Eduardo Aguirre, al 90'+6.

Mohamed da lección a Milito

En duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el Toluca de Antonio Mohamed venció de visita 2-0 al Guadalajara de Gabriel Milito, en el estadio Akron, una de las sedes del Mundial de Norteamérica 2026, que culminará el domingo con la final Argentina-España.

Los Diablos Rojos lograron la victoria con goles firmados por sus mundialistas mexicanos Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Vega hizo el 1-0 al minuto 42 con un penal a lo Panenka al centro del arco. El portero Raúl Rangel, también mundialista con el Tri, se venció sobre su costado izquierdo.

Al 73', tras un contragolpe, Gallardo vendió el 2-0 con un zurdazo a quemarropa en el área, a pase del brasileño Helinho.

¡Sangre fría corre por sus venas! 🥵🧊



Tremendo lo de Alexis Vega cobrando el penal. 😤



Aquí les dejo el GOLAZO del @TolucaFC esta noche... una auténtica DIABLURA. 👹🔥#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/BMcWi8wpE6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

Otros resultados de la Liga MX 2026: jornada 1

Desde el jueves 16 de julio reinició la Liga MX y la Jornada 1 del Apertura 2026 no dejó de sorprendernos. Atlante, el recién ascendido a la primera debutó, el campeón Cruz Azul no permitió que le malrataran la corona y fútbol mexicano vuelve a las casas mexicanas: