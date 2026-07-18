Bravas de El Poste quitan el invicto a Mieleras con dramática victoria en Hopelchén

En tremendo juego, Bravas de El Poste logró un agónico triunfo de 10 carreras a 9 sobre las Mieleras de Cancabchén y de paso les quitó lo invicto luego de 14 triunfos al hilo y también les propinó su primera derrota de la temporada.

Este juego, fue parte de la jornada 15 de la Liga Sabatina de Softbol Femenil “Puro Hopelchén”, celebrado en la comunidad de El Poste, casa del equipo triunfador.

Claudia Poot fue quién ganó el juego en labor de relevo desde la cuarta entrada a Alejandra Poot quién dejó el juego empatado a tres carreras.

La derrota fue para Elbi Pacheco quien necesitó relevo de Cecilia Villarreal desde la quinta entrada cuando la pizarra estaba 7 carreras a 4.

Tal como se había mencionado, este juego era de pronósticos reservados porque Mieleras llegaba a la comunidad de El Poste de forma invicto y sin conocer la derrota, lo cual al fin sucedió, y Bravas con 11 triunfos y 3 derrotas, tenía que aprovechar su condición de local para poder triunfar, y con el apoyo de sus seguidores, salió avante este sábado.

Ambos equipos se fueron en blanco en la primera entrada, y en el segundo rollo las Mieleras anotaron la carrera de la quiniela, y aumentaron su ventaja en el tercer episodio al anotar dos veces y poner la pizarra 3 a 0.

Luego de ser vestidos de “albo traje de novia” en las primeras tres entradas, el equipo local por fin anotó, y con rally de tres carreras empataron dramáticamente el juego a 3 carreras.

Mieleras anotó una carrera más en el cuarto rollo y tomó de nuevo la delantera 4 a 3, pero, el equipo local apoyado siempre por su pueblo, hizo decisivo rally de seis carreras en el cierre del cuarto episodio para poner la pizarra parcial 9 carreras a 4.

Mieleras como se ha caracterizado como líder en el standing no bajó lo brazos y en la sexta tanda anotó par de carreras y en ese mismo episodio en su parte baja, Bravas anotó su última carrera para ponerse 10 carreras a 6, y a tres autes de la victoria.

Sin embargo, Mieleras puso al rojo vivo el juego al anotar tres carreras en su último turno al bate en la séptima tanda, pero no anotó la carrera del empate el cual se quedó en las bases al fajarse Claudia Poot y consumar el aut 21 y terminar el juego con la dramática victoria de 10 carreras a 9 a favor de las Bravas.

Ahora Bravas tiene foja de 12 victorias y 3 derrotas, y Mieleras tiene récord de 14 triunfos y un descalabro.