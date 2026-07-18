El Ayuntamiento de Fresnillo confirmó este sábado la muerte de Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social Municipal, y de Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del cuerpo de Bomberos, quienes fueron identificados entre las víctimas localizadas durante la jornada violenta registrada en Zacatecas.

La noticia fue dada a conocer por el presidente municipal Javier Torres Rodríguez, quien expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de ambos servidores públicos mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Identifican cuerpos de víctimas en Zacatecas; dos son funcionarios: "Fresnillo pierde hombres valiosos", confirmó el alcalde Javier "Javo" Torres pic.twitter.com/tAlMbqeu5K — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 19, 2026

"Fresnillo pierde a dos hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente. Su recuerdo permanecerá entre nosotros", escribió el alcalde al confirmar los fallecimientos.

En el mismo comunicado, Torres Rodríguez informó que instruyó brindar apoyo a las familias de las víctimas y solicitó al Gobierno de Zacatecas y a la Fiscalía General de Justicia del Estado acelerar las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Horas antes, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que nueve de las diez personas encontradas sin vida ya fueron identificadas.

Precisó que ocho eran originarias de Zacatecas y una del estado de Durango, además de confirmar que entre las víctimas se encontraban dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos fueron localizados en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto.

Entre las víctimas también fue identificado Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete, cuyo fallecimiento fue confirmado por familiares y autoridades locales.

Mientras tanto, la Fiscalía de Zacatecas mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer el móvil del multihomicidio.