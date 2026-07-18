Tras sismo en Chiapas, resurge predicción de Mhoni Vidente sobre nuevos temblores en México

El sismo registrado en Chiapas reavivó en redes sociales una predicción realizada semanas atrás por Mhoni Vidente, quien había advertido sobre un periodo de mayor actividad sísmica en México durante julio.

En sus predicciones mensuales, la astróloga aseguró que visualizaba sismos de magnitud importante, principalmente en el sur del país, e incluso señaló que podrían presentarse nuevos movimientos en los próximos días.

Sin embargo, sus declaraciones no incluyeron una fecha exacta, una hora ni un epicentro específico. Las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a cobrar relevancia por su supuesto acierto.

Por su parte, especialistas y autoridades han reiterado que no existe un método científicamente validado para predecir terremotos.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) señala que, con la tecnología disponible, no es posible determinar con precisión cuándo, dónde o de qué magnitud ocurrirá un sismo, ya que estos fenómenos son consecuencia del movimiento natural de las placas tectónicas.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, contar con un plan familiar de emergencia y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Aunque las declaraciones de Mhoni Vidente continúan generando interés y conversación en internet, se trata de afirmaciones sin respaldo científico, por lo que especialistas insisten en que la prevención y la información oficial siguen siendo las mejores herramientas frente a la actividad sísmica en México.