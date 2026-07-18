Retiran lechuga iceberg de origen mexicano en Estados Unidos por brote de parásito; afecta 35 productos en 27 estados

La empresa Taylor Foods ordenó el retiro del mercado de toda la lechuga iceberg producida en su centro de operaciones ubicado en Guanajuato, México, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos relacionaran estos productos con un brote de ciclosporiasis (también llamada Diarrea Explosiva), una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

La medida fue anunciada después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificaran la lechuga iceberg distribuida por la compañía como un posible origen de los contagios registrados en distintos establecimientos de la cadena de restaurantes Taco Bell.

De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa y publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el retiro se realizó de manera preventiva ante la posibilidad de que los productos estuvieran contaminados con el parásito.

La medida alcanza 35 productos distribuidos en 27 estados

El retiro no se limita a las bolsas de lechuga iceberg, sino que incluye 35 productos, entre ellos mezclas de ensaladas y kits preparados que contienen este tipo de hortaliza.

Los alimentos fueron distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio en 27 estados de Estados Unidos, incluidos Texas, Florida, Illinois, Ohio, Pensilvania, Virginia, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Alabama, Michigan y Wisconsin, entre otros.

Noticia Destacada ¿La “diarrea explosiva” puede llegar a México? Esto se sabe del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Taylor Foods pidió a los consumidores revisar si adquirieron alguno de los productos incluidos en la lista y, en caso afirmativo, desecharlos de inmediato y evitar su consumo.

Brote de ciclosporiasis mantiene bajo vigilancia a autoridades sanitarias

La ciclosporiasis o diarrea explosiva es una infección intestinal provocada por un parásito que puede encontrarse en alimentos contaminados, especialmente aquellos expuestos a materia fecal. Entre sus principales síntomas destacan diarrea intensa, dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito y fatiga.

Las autoridades sanitarias estadounidenses recomendaron a las personas que hayan consumido estos productos y presenten síntomas acudir a recibir atención médica para confirmar o descartar la infección.

Casos de la enfermedad aumentan en Estados Unidos

Los datos más recientes de los CDC indican que desde el 1 de mayo de 2026 se han confirmado 1 mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, además de más de 5 mil 100 casos sospechosos que continúan bajo investigación.

Taylor Fresh Foods Recalls Iceberg Lettuce from Central Mexico Because of Possible Health Risk https://t.co/WHy8E1UtiR pic.twitter.com/xmdygqzcvC — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) July 18, 2026

El organismo también reportó 141 hospitalizaciones relacionadas con este brote, cuya magnitud representa un incremento considerable respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante este panorama, Taylor Foods habilitó un canal de atención para resolver dudas de los consumidores e insistió en que la decisión busca proteger la salud pública mientras continúan las investigaciones para determinar el origen preciso de la contaminación.

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