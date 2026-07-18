El emotivo mensaje de Lionel Messi previo a la Final del Mundial 2026: "Este grupo ya escribió una historia"

A solo horas de que ruede el balón en el partido más esperado del planeta, el capitán y máximo ídolo de la Selección Argentina ha vuelto a tocar las fibras más sensibles de millones de fanáticos. A través de sus redes sociales oficiales, Lionel Messi compartió una publicación cargada de mística, gratitud y una profunda narrativa íntima que refleja el verdadero motor detrás de este equipo de cara a la gran Final del Mundial 2026.

Lejos de los discursos triunfalistas o la presión desmedida por levantar un nuevo trofeo, el astro argentino prefirió abrazar la vulnerabilidad y destacar el factor humano. La publicación fue acompañada de una espectacular fotografía grupal dentro de la concentración albiceleste, donde no solo aparecen los futbolistas y el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, sino cada uno de los colaboradores indispensables -utileros, cocineros, médicos y staff- que hacen posible el día a día del plantel.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".

Más que una Selección, una auténtica familia

El mensaje de Messi desmenuza la clave del éxito que ha mantenido a la Argentina en la cúspide del fútbol internacional: la unión inquebrantable. Al referirse a las vivencias compartidas, el capitán redefinió lo que significa la gloria deportiva. En sus propias palabras, el valor no reside únicamente en las medallas colgadas al cuello, sino en la resiliencia colectiva para levantarse en los momentos difíciles y en la capacidad de sonreír en cada tramo del trayecto.

El agradecimiento explícito de Leo hacia el ecosistema que rodea al equipo subraya la humildad que caracteriza a este ciclo histórico:

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".

Un legado que trasciende el resultado de la Final del Mundial 2026

La víspera de la gran final del Mundial 2026 tiñe de nostalgia y épica las declaraciones del '10'. Al mirar hacia el partido decisivo que tendrá lugar este domingo 19 de julio, Messi planta una bandera de tranquilidad y orgullo para todo el pueblo argentino, blindando a sus compañeros de cualquier crítica externa y asegurando que el verdadero triunfo ya ha sido alcanzado.

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA ❤️🇦🇷".

Con este posteo, que rápidamente acumuló millones de interacciones y se volvió viral globalmente en cuestión de minutos, el capitán no solo alienta a las masas, sino que sella un pacto de hermandad eterna. La Scaloneta saldrá a la cancha no solo a buscar una copa y el bicampeonato, sino a defender una historia que ya quedó grabada en el olimpo del fútbol. Ganar es el objetivo, pero la eternidad ya la tienen asegurada. ¡Vamos Argentina!