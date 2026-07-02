Cantera de Pumas será el cuartel de Inglaterra previo a los octavos de final

La Selección de Inglaterra ya tiene definido el lugar donde preparará uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo 2026. El combinado europeo utilizará las instalaciones de Cantera de Pumas como su centro de entrenamiento antes del enfrentamiento contra la Selección Mexicana en los octavos de final.

La información fue confirmada por Luis Raúl González Pérez, presidente del Club Universidad Nacional, quien ratificó que el conjunto de los Three Lions trabajará en el complejo universitario durante su estancia en la Ciudad de México.

Cantera será la base inglesa rumbo al duelo ante México

La elección de Cantera convierte a las instalaciones de Pumas en una de las sedes de preparación más relevantes del torneo, al recibir a una de las selecciones candidatas al título. Ahí, el equipo inglés realizará sus últimos entrenamientos antes de medirse al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

La decisión también representa un reconocimiento al nivel de la infraestructura universitaria, considerada entre las mejores del futbol mexicano y apta para albergar a equipos de talla internacional.

Pumas recibe un reconocimiento internacional

Que Inglaterra haya elegido las instalaciones auriazules fortalece el prestigio de Pumas a nivel mundial y confirma la confianza que genera su complejo deportivo para competencias de máxima exigencia.

Además del impacto institucional, la noticia incrementa la expectativa entre los aficionados, quienes saben que varias de las principales figuras del futbol inglés trabajarán en territorio universitario antes del compromiso mundialista.

México e Inglaterra protagonizarán uno de los grandes partidos del Mundial

La estancia de los Three Lions en Cantera añade un ingrediente especial al enfrentamiento frente al Tricolor, considerado uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras México busca seguir haciendo historia en casa, Inglaterra afinará su estrategia desde las instalaciones de Pumas, donde comenzará la preparación para un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.