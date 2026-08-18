Gobierno reporta más consultas y cirugías en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar durante 2026

El gobierno de México presentó este martes 18 de agosto un balance sobre la atención médica que ofrecen el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con incrementos en consultas de primer nivel, servicios de especialidad y cirugías.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que entre enero y julio de 2026 las tres instituciones superaron en conjunto los 101 millones de consultas de primer nivel, frente a 78.9 millones registradas en el mismo periodo de 2022. Esto representa un crecimiento de aproximadamente 28 por ciento.

¿Cuánto aumentaron las consultas de especialidad y las cirugías?

En consultas de especialidad, el sistema público pasó de 19.7 millones entre enero y julio de 2022 a 31.7 millones en 2026, un aumento cercano a 60%.

En el caso de las cirugías programadas, se reportaron alrededor de 1.88 millones durante los primeros siete meses de este año, frente a 1.45 millones en 2022. Clark relacionó este crecimiento con la apertura de hospitales, incorporación de camas y quirófanos, así como con la contratación de más personal especializado.

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ISSSTE supera 200 mil cirugías entre enero y julio

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que la institución realizó 200 mil cirugías entre enero y julio de 2026, cuando en el mismo periodo de 2025 fueron 173 mil y en 2024 se contabilizaron 154 mil.

En consultas, el ISSSTE alcanzó 15 millones 289 mil atenciones durante los primeros siete meses del año, por encima de los 13 millones 916 mil del mismo periodo de 2025. La institución mantiene como meta anual 344 mil cirugías y 26 millones 732 mil consultas.

#MañaneraDelPueblo. En materia de cirugías, el @ISSSTE_mx registro 308 mil y más de 24.3 millones de consultas, informa @martibatres pic.twitter.com/ywjp6XLOZz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2026

IMSS reporta 1.1 millones de cirugías y casi 65 millones de consultas familiares

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que hasta julio se habían realizado alrededor de 1.14 millones de cirugías, además de 19.7 millones de consultas de especialidad y 64 millones 991 mil consultas de medicina familiar.

El Instituto también reportó 10 millones de atenciones de urgencias durante el periodo enero-julio. Entre las principales causas aparecen los traumatismos, incluidos accidentes de motocicleta.

#MañaneraDelPueblo. En @Tu_IMSS se han realizado 1.1 millones de cirugías; se han realizado 19.7 millones de consultas de especialidad y 64.9 millones de consultas de medicina familiar en el primer semestre de 2026, informa @zoerobledo pic.twitter.com/PUUzwo1kC1 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2026

IMSS-Bienestar atiende a más de 56 millones de personas sin seguridad social

El director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el organismo opera actualmente en 24 estados, con una red de 10 mil 761 unidades y responsabilidad de atender a más de 56 millones de personas sin seguridad social.

Tan solo en julio de 2026 realizó 4 millones de consultas generales. Además, acumula 4.3 millones de consultas de especialidad en lo que va del año. Según el reporte, en los estados integrados a este modelo las consultas generales han crecido 50% desde 2023, mientras que las de especialidad aumentaron 90 por ciento.

#MañaneraDelPueblo. El mes de julio de 2026 es el de mayor número de consultas del @IMSS_Bienestar: 4 millones al primer semestre del año, informa @AlexSvarch pic.twitter.com/uUIxAFbqhJ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2026

Sheinbaum destaca apertura de hospitales y contratación de especialistas

Claudia Sheinbaum sostuvo que los datos buscan mostrar el efecto de la ampliación de infraestructura y personal. Indicó que actualmente operan 32 hospitales nuevos y que la cifra podría llegar al menos a 39 al cierre del año.

La presidenta reconoció que todavía existen áreas por mejorar, pero aseguró que el incremento en consultas, cirugías y atención de especialistas refleja una mayor capacidad del sistema público de salud.

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