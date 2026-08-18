Montacargas le aplasta el pie a un trabajador en una bodega al Sur de Mérida

Un trabajador resultó prensado por un montacargas durante las labores de descarga de material pesado en una bodega de productos siderúrgicos ubicada en el sur de Mérida.

El accidente ocurrió en el kilómetro 2 del anillo periférico, cuando varios empleados desembarcaban material de gran tonelaje de un camión de carga. De acuerdo con testimonios, durante las labores el operador del montacargas hizo un viraje sin percatarse que uno de sus compañeros permanecía dentro del denominado punto ciego de la maquinaria.

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La pesada unidad aprisionó al trabajador contra una estructura. Sufrió múltiples contusiones y permaneció atrapado durante varios minutos, mientras sus compañeros solicitaban ayuda y suspendían de inmediato las actividades.

Arribaron técnicos en urgencias médicas y elementos de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se encargaron de las maniobras necesarias para liberar al trabajador.

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Una vez fuera de peligro inmediato, los socorristas le proporcionaron los primeros auxilios y lo estabilizaron antes de trasladarlo de emergencia a un hospital de Mérida, donde sería sometido a una valoración médica para determinar el alcance de sus lesiones y descartar posibles fracturas o daños internos.

Elementos de la SSP delimitaron el área y tomaron datos del accidente, mientras las autoridades correspondientes realizarían las indagatorias para establecer cómo ocurrió el percance y verificar las condiciones de seguridad existentes durante las labores de operación de maquinaria pesada.