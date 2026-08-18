Dan positivo 9 de 12 conductores en operativo de alcoholimetría en Cozumel

Nueve de los 12 conductores sometidos a pruebas de alcoholimetría durante una jornada de revisión en Cozumel dieron positivo, equivalente al 75 por ciento de los exámenes aplicados, informó la Dirección de Tránsito Municipal. El operativo incluyó la inspección de 35 automóviles y 46 motocicletas, con el objetivo de detectar a quienes representaran un riesgo al manejar después de consumir bebidas etílicas.

Los conductores con resultado positivo quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar las sanciones aplicables, mientras que las unidades fueron trasladadas al depósito vehicular, conforme al procedimiento establecido.

Noticia Destacada ¿Fin a abusos o riesgo en las calles? Cancelación del alcoholímetro en Cancún divide opiniones

El resultado se registra en un municipio donde las motocicletas tienen una participación importante en los hechos de tránsito. Un documento del Instituto de Movilidad de Quintana Roo señala que Cozumel presenta un uso de estos vehículos superior al de automóviles, mientras que autoridades municipales han indicado que el alcohol está presente en alrededor de 25 por ciento de los accidentes viales de la isla.

Pablo Martínez, repartidor, señaló que después de consumir alcohol, la mejor opción es dejar la motocicleta o el automóvil y buscar otra forma de regresar. “Una sanción representa un gasto, pero un accidente puede tener consecuencias mayores”.

Emmanuel Peralta, vecino de la colonia Emiliano Zapata, declaró que conducir una motocicleta requiere atención constante. “Si hay alcohol de por medio, la capacidad para reaccionar ante un vehículo, un peatón o una curva cambia y aumenta el riesgo de perder el control”.

De acuerdo con estimaciones de autoridades locales, una sanción relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol puede representar un desembolso de entre 5 mil 500 y 7 mil pesos, aunque el monto final depende de la infracción y del procedimiento administrativo correspondiente.

Noticia Destacada Regresa el alcoholímetro a Cancún a partir de Semana Santa

Alberto Esquivel, comerciante del Centro de Cozumel, indicó que los fines de semana aumenta el movimiento de motocicletas y vehículos. “Los operativos pueden servir para detectar a quienes no están en condiciones de conducir antes de que ocurra un accidente”.

La estrategia municipal contempla mantener los puntos de revisión y combinar la detección de alcohol con acciones contra otras conductas de riesgo, entre ellas el exceso de velocidad y el incumplimiento de medidas de seguridad. En junio pasado, autoridades municipales reforzaron las acciones de alcoholimetría y vigilancia tras una serie de accidentes registrados durante un fin de semana.