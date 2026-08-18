Nuevo derrame de aguas residuales de Aguakan llega a los manglares de la laguna Makax en Isla Mujeres

Este fin de semana se registró un nuevo derrame de aguas residuales en la red de Aguakan, a la altura de la entrada de Tortugranja, ante la sorpresa y molestia de visitantes, según trabajadores que transitaban por el lugar al momento del incidente. El escurrimiento salió de dos registros y terminó entre los manglares de la laguna Makax, en Isla Mujeres.

En ese sitio se han registrado varios vertidos de este tipo desde la postpandemia, pero el consorcio goza de presunta impunidad, ya que no ha recibido sanciones administrativas por decenas de incidentes ocurridos en los últimos años en distintos puntos de Isla Mujeres, acusó Luis Albornoz, uno de los testigos del suceso en Sac-Bajo.

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El desbordamiento de los dos registros tardó más de una hora, debido a que el líquido proveniente de hoteles y clubes de playa que operaban a máxima capacidad en ese momento no fue desalojado oportunamente. Esto habría ocurrido por un supuesto descuido del personal de la empresa, expuso el denunciante.

Arruto Molina manifestó que, según algunos trabajadores de Aguakan, hace falta otro cárcamo de bombeo en Sac-Bajo para hacer más eficiente el desalojo diario durante la temporada alta. Explicó que una interrupción del servicio eléctrico puede dificultar el traslado hacia la planta de tratamiento cuando se llena el depósito de 42 metros cúbicos ubicado cerca de un delfinario.

De acuerdo con algunos trabajadores de la concesionaria, la colonia requiere un cárcamo de bombeo / Ovidio López

Pedro Cutz manifestó que este tipo de incidentes genera una mala imagen para el destino, debido al deterioro ambiental que representa para el sistema lagunar Makax, zona severamente afectada por los niveles de contaminación que enfrenta desde hace cuatro décadas, según un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El empresario Martín Trejo, propietario de un negocio donde ocurrió el vertido, volvió a denunciar el hecho mediante un video, en el que mostró el escurrimiento sobre la banqueta frente a su establecimiento. El incidente generó olores desagradables durante más de una hora. En otras ocasiones también ha expuesto las deficiencias en el servicio y la atención de la citada compañía.

Durante el periodo posterior a la pandemia y hasta el 2025 se habían presentado innumerables fugas en el Centro Histórico, así como en las calles Zazil-Há y Coral, así como el Malecón Rueda Medina, la colonia La Gloria, Sac-Bajo, zona sur, entre otros puntos, según un recuento de hechos.

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En Playa Norte los incidentes cesaron el año pasado, cuando entró en operación el nuevo cárcamo construido cerca del Centro de Convenciones. Ejecutivos del consorcio ofrecieron entonces mejorar el sistema para prevenir nuevos problemas. Aunque los casos disminuyeron en casi toda la isla, en el punto donde ocurrió el reciente evento persisten, aunque con mayor intervalo entre uno y otro.

La versión de que hace falta otro cárcamo en Sac-Bajo, a la altura del sitio donde se presentó el problema, no ha sido confirmada por ningún ejecutivo. Sin embargo, empleados de la compañía reconocieron que existe esa necesidad para mejorar el bombeo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales.