Refuerzos de Pumas responden: Vencen a Toluca con goles de Córdova y Arteaga

Pumas dio uno de los primeros golpes del Apertura 2026 al imponerse 2-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Díez. Con una espectacular reacción en el complemento, los universitarios le dieron la vuelta al marcador gracias a los goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, quienes castigaron a su antiguo equipo con la conocida Ley del ex.

El conjunto dirigido por Esteban Solari resistió el dominio escarlata durante gran parte del primer tiempo y encontró en los cambios la fórmula para cambiar el rumbo del encuentro. En contraste, Toluca no logró sostener la ventaja y terminó pagando caro las oportunidades desperdiciadas.

El primer golpe fue para los Diablos Rojos. Al minuto 14, Jorge Díaz Price apareció sin marca dentro del área para empujar un centro de Helinho y adelantar a los locales, que habían mostrado mayor intensidad ofensiva desde el arranque del partido.

Antes del descanso, el cuadro escarlata generó varias llegadas para ampliar la diferencia, pero Keylor Navas respondió con intervenciones importantes y mantuvo con vida a Pumas, que apenas inquietó el arco defendido por Hugo González.

Para la segunda mitad, el ingreso de Sebastián Córdova cambió por completo el funcionamiento universitario. El mediocampista aportó mayor movilidad y permitió que los visitantes adelantaran líneas para comenzar a poner en aprietos a la defensa mexiquense.

La recompensa llegó al minuto 56, cuando Víctor Arteaga aprovechó un espacio por la banda izquierda para ingresar al área y sacar un disparo cruzado que venció a Hugo González, firmando el empate y cumpliendo la Ley del ex ante el club donde se formó.

Solo seis minutos después apareció el otro protagonista de la noche. Sebastián Córdova conectó de cabeza un preciso centro dentro del área y envió el balón al fondo de la portería para consumar la remontada y desatar el festejo universitario en territorio escarlata.

Obligado por el marcador, Antonio Mohamed realizó varias modificaciones para buscar la igualada, dando ingreso a elementos como Nico Castro, Jesús Gallardo y Franco Romero. Sin embargo, Pumas respondió con un sólido planteamiento defensivo que cerró todos los espacios en los minutos finales.

Con este resultado, Pumas consiguió su primer triunfo del torneo tras dejar atrás el tropiezo de la jornada inaugural, mientras Toluca sufrió su primera derrota del Apertura 2026 antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.