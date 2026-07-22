IMSS anuncia nuevos hospitales, clínicas y centros de cuidado infantil para el Estado de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ampliará su infraestructura hospitalaria y de atención primaria en el Estado de México mediante nuevos hospitales, Unidades de Medicina Familiar y Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Durante la conferencia matutina encabezada este miércoles 22 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó los proyectos que se desarrollarán principalmente en los municipios de la zona oriente.

El funcionario explicó que las obras buscan atender el crecimiento de la población derechohabiente y reducir los traslados hacia otras zonas para recibir consultas, tratamientos contra el cáncer, hemodiálisis y atención especializada.

¿Cómo será el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec?

Uno de los proyectos centrales será el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, inmueble que permaneció sin operar desde 2007 y que fue transferido al IMSS por el Gobierno del Estado de México.

Robledo informó que la obra comenzará en octubre de 2026 y deberá concluir en el mismo mes de 2027. La unidad contará con dos aceleradores lineales y servicios para atender cáncer y otros padecimientos pediátricos.

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El proyecto autorizado por el Consejo Técnico del IMSS contempla 40 camas, áreas de urgencias, cuidados intensivos pediátricos, cirugía, quimioterapia y radioterapia. También tendrá equipos de tomografía, resonancia magnética, ultrasonido y rayos X, con una inversión estimada de 2 mil millones de pesos.

IMSS construirá Hospital Regional de Especialidades en Chimalhuacán

El IMSS también iniciará en octubre la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Chimalhuacán.

La unidad tendrá 535 camas en total: 260 destinadas a hospitalización y 275 para urgencias, terapias, procedimientos ambulatorios y otros servicios.

El Gobierno federal considera esta obra una respuesta al rezago de infraestructura médica en el oriente del Estado de México, donde aumentó la población afiliada al Seguro Social sin un crecimiento equivalente en la capacidad hospitalaria.

Los planes previos del instituto contemplaban para Chimalhuacán un hospital regional con servicios especializados, quirófanos y consultorios para ampliar la atención en esta zona del Valle de México.

¿Dónde estarán las nuevas Unidades de Medicina Familiar Plus?

Zoé Robledo anunció dos Unidades de Medicina Familiar Plus que comenzarán a construirse en septiembre.

La unidad de Valle de Chalco contará con 89 consultorios y 84 sillones de hemodiálisis. La de Tlalnepantla tendrá 121 consultorios y otros 84 espacios para tratamientos renales.

Estas clínicas ofrecerán Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología, Traumatología, Ortopedia, atención dental, rehabilitación, salud mental, rayos X y tomografía.

El modelo busca que los pacientes resuelvan una mayor cantidad de necesidades médicas en el primer nivel de atención, sin acudir de manera inmediata a un hospital.

Edomex tendrá siete nuevos centros de cuidado infantil

El IMSS construirá siete Centros de Educación y Cuidado Infantil, antes identificados como guarderías.

Las primeras cuatro obras comenzarán en septiembre en Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco. En octubre iniciarán otras tres en Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

El nuevo modelo forma parte del fortalecimiento del sistema público de cuidados y contempla instalaciones administradas directamente por el Seguro Social.

Robledo también informó que IMSS-Bienestar rehabilitó 182 centros de salud y realizó intervenciones en 16 hospitales del Estado de México. Además, reactivó 10 quirófanos, contrató a mil 82 profesionales sanitarios y distribuyó cuatro millones de medicamentos mediante las Rutas de la Salud.

Las acciones forman parte de la estrategia para ampliar la atención médica en el Estado de México, entidad donde el IMSS opera 85 Unidades de Medicina Familiar, 20 hospitales y una Unidad Médica de Alta Especialidad.

IO