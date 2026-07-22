Recibo de luz de un vecino de Panabá pasa de 400 a 2 mil pesos; usuario pide explicación a la CFE

Un habitante de Panabá denunció públicamente lo que considera un presunto abuso por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el monto de su recibo de energía eléctrica se incrementara de manera considerable, pasando de pagar máximo 400 pesos por bimestre, a recibir en esta ocasión un cobro de 2 mil 239 pesos, pese a que, asegura, su consumo del servicio disminuyó.
Pedro Pablo Mena Cauich acudió a esta corresponsalía para expresar su inconformidad y señalar que el aumento fue injustificado.
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Según explicó, durante años sus recibos oscilaron entre 218 y 400 pesos; sin embargo, hace algunos meses una de sus hijas instaló un equipo de aire acondicionado en la vivienda, lo que provocó que el recibo aumentara a 853, cifra que aceptó pagar al considerar que correspondía al mayor consumo.
No obstante, dijo que actualmente ese equipo ya no se utiliza debido a que su hija dejó de vivir en el domicilio, por lo que esperaba que el consumo bajara.
En cambio, el último bimestre llegó por 2 mil 239 pesos, lo que calificó como desproporcionado.
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Ante tal situación, acudió a las oficinas de la CFE en Tizimín para solicitar una explicación. Según su versión, el personal le indicó que debía cambiar el medidor y revisar la instalación eléctrica de su hogar, sin ofrecerle una solución.
Al no llegar a un acuerdo, y para evitar el corte del suministro, aseguró que se vio obligado a liquidar el recibo, aunque insistió en que se trata de un cobro injusto.
Mena Cauich afirmó que no se trata de un caso aislado, pues señaló que varios habitantes de Panabá también han recibido montos elevados, aunque muchos no presentan denuncias por temor o porque consideran que no serán escuchados.