FGR investiga al dueño de Piratas FC por presunto lavado de dinero; esto se sabe

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra José Carlos Vives Gómez, propietario de Piratas FC, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La indagatoria surge en medio de los recientes señalamientos sobre posibles irregularidades relacionadas con el club de la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con la documentación que analizan las autoridades, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y estarían vinculados con una red de personas físicas y empresas que presuntamente mantuvieron relaciones financieras y corporativas. El objetivo es determinar el origen, destino y beneficiarios finales de los recursos involucrados.

Entre los nombres señalados figura José Carlos Vives Gómez, identificado como socio y representante de CF Veracruzano, S.A. de C.V.. La FGR busca esclarecer si las compañías relacionadas operaban bajo un esquema que permitía separar la administración de activos y derechos de las actividades económicas desarrolladas por otras personas morales.

Uno de los puntos centrales de la investigación corresponde a los derechos de explotación del Estadio Luis Pirata Fuente, inmueble que aparece mencionado dentro de las operaciones revisadas. Según la denuncia, la distribución de activos y derechos habría generado dudas sobre el flujo del dinero y los posibles beneficiarios de los ingresos obtenidos.

Las autoridades también detectaron posibles coincidencias entre socios, representantes legales y empresas relacionadas, además de aparentes diferencias entre la capacidad económica de algunos involucrados y el valor de las operaciones realizadas. Por ello, la FGR continuará con el análisis de información fiscal, financiera, patrimonial y corporativa para determinar si existen elementos que acrediten algún delito.

La dependencia aclaró que la apertura de una carpeta de investigación no implica responsabilidad penal ni constituye una declaración de culpabilidad, sino el inicio de un proceso para verificar los hechos denunciados conforme a la ley.

A esta situación se suma otro procedimiento promovido recientemente ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para revisar el uso del nombre y logotipo de Piratas FC. De acuerdo con la información disponible, también se analiza si existen irregularidades relacionadas con el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), requisito indispensable para obtener el aval federativo.