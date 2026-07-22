Detienen a cinco por asesinato de 10 personas en Zacatecas; investigan vínculo con célula criminal

Las investigaciones por el secuestro y asesinato de 10 hombres localizados en distintos puntos de Zacatecas derivaron en la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral, informaron que tres de las capturas ocurrieron durante un operativo desplegado en un camino de terracería entre la comunidad José María Morelos y la localidad 6 de Enero, en Fresnillo.

Con estas acciones, suman cinco personas detenidas desde el inicio de los operativos realizados después del hallazgo de las víctimas, ocurrido el sábado 18 de julio en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de 10 hombres en Zacatecas?

Las autoridades identificaron a los tres detenidos más recientes como Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años y procedente de Durango, así como una adolescente originaria de Jerez, Zacatecas.

Durante la inspección, las fuerzas de seguridad aseguraron 113 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, 16 dosis y una bolsa con hierba similar a la marihuana. También localizaron cargadores para armas largas, chalecos balísticos y objetos conocidos como ponchallantas.

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Los tres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán definir su situación jurídica y establecer su posible participación en el multihomicidio.

Las otras dos detenciones se concretaron durante intervenciones previas del operativo de búsqueda. Las autoridades señalaron que las cinco personas son consideradas generadoras de violencia y podrían pertenecer al mismo grupo criminal, aunque su responsabilidad deberá acreditarse ante un juez.

¿Qué se sabe del asesinato de las 10 personas?

Los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en distintos sitios de Morelos, Pánuco y Saín Alto. Cinco de ellos fueron colgados de un puente, mientras que los demás se localizaron en otras zonas de la entidad.

Entre las víctimas se encontraban empresarios, funcionarios municipales, un exalcalde y un ganadero. La Fiscalía de Zacatecas investiga posibles actos de extorsión, corrupción, colusión de servidores públicos y movimientos financieros relacionados con el caso.

Los dictámenes forenses determinaron que ocho hombres murieron por asfixia mediante estrangulamiento y dos por disparos de arma de fuego. Ninguna de las víctimas contaba con antecedentes delictivos, según la información proporcionada por la Fiscalía estatal.

🚨 Cinco detenidos por masacre de 10 hombres en Zacatecas



Como resultado de los operativos coordinados tras los hechos ocurridos el pasado 18 de julio, autoridades lograron la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la región de Fresnillo.… pic.twitter.com/0tvSlVfSrr — Maquina de Guerra el Soldado (@maquinasoldado1) July 22, 2026

Operativos continuarán en Fresnillo y otros municipios

Después del hallazgo, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en Zacatecas para reforzar los patrullajes, instalar puntos de revisión y buscar a otros posibles responsables.

Las acciones forman parte de la denominada Operación Rastrillo, en la que participan corporaciones estatales, fuerzas federales, autoridades ministeriales y áreas de inteligencia.

Arturo Medina Mayoral indicó que los operativos continuarán hasta identificar y detener a todos los integrantes de la célula relacionada con los hechos. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente qué organización criminal ordenó los asesinatos.

IO