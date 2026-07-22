Refuerzan estrategia contra la violencia hacia las mujeres en Yucatán con botones de auxilio y centros de atención

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (Semujeres), Sisely Burgos, informó que la prevención y atención de la violencia contra las mujeres continúa como una de las prioridades del Gobierno del Renacimiento Maya.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, destacó las acciones implementadas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las yucatecas en todo el estado.

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La funcionaria señaló que la estrategia se desarrolla de manera permanente mediante un trabajo cercano a la población y con un enfoque humanista, orientado a atender las causas que originan la violencia de género.

Como parte de estas acciones, indicó que se han consolidado los Espacios Seguros Ko'olel Salva, donde actualmente operan 175 botones de auxilio conectados de forma directa al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Gracias a este sistema, explicó, se brinda atención inmediata las 24 horas del día. Hasta el momento, los botones de auxilio han permitido asistir a 78 mujeres en establecimientos participantes y a otras 28 usuarias del Sistema Va y Ven, quienes recibieron apoyo oportuno tras activar el mecanismo de emergencia.

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En materia de atención integral, Burgos destacó que, a 23 meses del Gobierno del Renacimiento Maya, se triplicó la cobertura de los Centros LIBRE para las Mujeres, que actualmente operan en 45 municipios, además de contar con 16 Centros Regionales Violenta distribuidos en 15 localidades del estado.

Añadió que, a través de estos espacios y en el marco del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, se han otorgado 52 mil 364 servicios especializados, entre asesorías, acompañamiento y atención integral, con el objetivo de fortalecer la protección, el acceso a la justicia y el bienestar de las mujeres yucatecas.