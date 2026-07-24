Hull City hace oficial el fichaje de Morita en su debut en la Premier League

El Hull City continúa reforzando su plantilla de cara a su regreso a la Premier League y este viernes anunció de manera oficial la incorporación del mediocampista japonés Hidemasa Morita, quien llega procedente del Sporting de Portugal para afrontar la temporada 2026-2027.

La contratación del internacional japonés representa uno de los movimientos más importantes del club en este mercado de fichajes, con el objetivo de consolidarse en la máxima categoría del futbol inglés tras conseguir el ascenso.

Morita vivirá su primera experiencia en Inglaterra

Con este traspaso, Hidemasa Morita disputará por primera vez una competición del futbol inglés. El centrocampista deja atrás su etapa en el Sporting de Portugal, donde fue una pieza habitual en el mediocampo del conjunto lisboeta durante las últimas campañas.

Su experiencia internacional con la selección de Japón y su recorrido en el futbol europeo fueron factores clave para que el Hull City apostara por su incorporación.

Un refuerzo de experiencia para el recién ascendido

El conjunto conocido como los Tigers busca fortalecer todas sus líneas para competir al máximo nivel en la Premier League, y considera que Morita aportará equilibrio, recuperación de balón y salida limpia desde el mediocampo.

La llegada del futbolista japonés forma parte de la estrategia del club para conformar una plantilla capaz de asegurar la permanencia y competir frente a los mejores equipos del campeonato inglés.

El Hull City prepara su regreso a la élite

Después de lograr el ascenso, el Hull City continúa activo en el mercado de transferencias con la intención de sumar jugadores de experiencia internacional.

Ahora, Hidemasa Morita afrontará un nuevo desafío en su carrera con la misión de convertirse en una de las piezas importantes del equipo durante su regreso a la Premier League.