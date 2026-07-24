¿Ferran Torres es pareja de Marcos Llorente? Esto se sabe tras las imágenes en Ibiza

Después de conquistar el Mundial 2026 con la Selección de España, Ferran Torres volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez lejos de las canchas. El delantero del FC Barcelona fue fotografiado junto a Marcos Llorente durante unas vacaciones en Ibiza, imágenes que rápidamente provocaron rumores sobre un supuesto romance entre ambos futbolistas.

Las fotografías, difundidas por diversos medios y usuarios en redes sociales, muestran a Ferran Torres y Marcos Llorente disfrutando de un descanso junto a otros compañeros de la selección española a bordo de un yate de lujo mientras celebran el reciente título mundial.

📍LO MÁS VIRAL: Los futbolistas españoles FERRAN TORRES Y MARCOS LLORENTE disfrutando de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo.



El delantero del Barcelona y héroe de España en la Final del Mundial 2026 está dando de qué hablar por unas fotografías junto a Marcos Llorente… pic.twitter.com/pCgOlDqwGt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 24, 2026

Las imágenes que dieron pie a las especulaciones

Las versiones surgieron después de que circularan fotografías en las que ambos jugadores aparecen compartiendo momentos de cercanía durante el viaje. Esto bastó para que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre los dos futbolistas.

De acuerdo con reportes de la prensa española, el grupo eligió Ibiza como destino para relajarse antes de reincorporarse a sus respectivos clubes de cara a la nueva temporada.

Un yate de lujo para celebrar el campeonato

Los jugadores disfrutan de sus vacaciones a bordo del yate Lady KC, identificado por algunos medios como un Maiora 99, una embarcación con capacidad para varios invitados que cuenta con jacuzzi, amplias terrazas y zonas de descanso, además de servicio de tripulación durante la travesía.

El viaje forma parte del periodo de descanso concedido a los campeones del mundo antes de regresar a los entrenamientos con Barcelona y Atlético de Madrid.

No existe confirmación de una relación sentimental

Hasta el momento, Ferran Torres y Marcos Llorente no han realizado ninguna declaración que confirme que mantienen una relación de pareja. Las imágenes únicamente muestran momentos compartidos durante sus vacaciones y no constituyen una confirmación sobre su vida personal.

En el caso de Marcos Llorente, el futbolista ha mantenido una relación pública con la influencer Paddy Noarbe, mientras que Ferran Torres ha sido relacionado anteriormente con figuras como Sira Martínez, Lucía Domenech y la creadora de contenido Martina Hunter.

Por ahora, los rumores continúan alimentando el debate en redes sociales, pero no existe información confirmada por los protagonistas que respalde las especulaciones sobre un romance entre ambos jugadores.