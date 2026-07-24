Cofepris descarta presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas

La Secretaría de Salud y Cofepris, han revelado que luego del análisis hecho por México y Estados Unidos, no se han detectado parásitos en las muestras revisadas, también se informó que las revisiones se hicieron siguiendo los protocolos internacionales.

También se ha revelado por parte de la Cofepris que la relación del brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas mexicanas, solamente se encuentra fundamentada en las entrevistas que se hicieron a los pacientes, ya que no existen pruebas de laboratorio que muestren evidencia de presencia del parásito.

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“Cofepris informa que la asociación del reciente brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas se basa en una asociación epidemiológica, es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos; por lo tanto, corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis”

En el mismo comunicado, se confirmó que las pruebas del Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris, revelaron que no había presencia de Cyclospora cayetanensis, esto luego de revisar 10 muestras de lechuga, y cuatro muestras de agua.

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“Cofepris refrenda que sus acciones de vigilancia sanitaria se sustentan en evidencia científica sólida y en investigaciones de laboratorio con estricto apego a los estándares nacionales e internacionales de inocuidad alimentaria, protegiendo así la salud de la población y la integridad de las exportaciones mexicanas”

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