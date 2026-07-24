Detienen en Holbox a sujeto que circulaba con exceso de velocidad en motocicleta con reporte de robo

En un patrullaje de rutina en las calles de Holbox, elementos del Grupo Centurión, de la secretaria de Seguridad Ciudadana estatal, apoyados por efectivos de la Secretaría de Marina, detuvieron a quien fue identificado como Jair Jesús “N”, señalado por el presunto delito de encubrimiento por receptación, luego de circular a toda velocidad en un vehículo con reporte de robo vigente.

Los hechos se registraron sobre la concurrida Avenida Damero, en el municipio de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con el reporte preventivo, los uniformados detectaron a un sujeto maniobrando una motocicleta a exceso de velocidad y zigzagueando sin precaución alguna.

La imprudencia no solo ponía en riesgo su propia vida, sino también la integridad de los peatones, turistas y choferes que transitaban por la zona a esa hora del día, pues las calles de este destino turístico además de ser de arena son calles angostas donde deambulan los visitantes.

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Al notar que el caballo de acero ni siquiera llevaba placas de circulación, las autoridades le marcaron el alto de inmediato, sin que obedeciera la orden y tras darle alcance metros adelante, los agentes procedieron a una revisión de rutina tanto al conductor como al vehículo.

Tratándose de una motocicleta marca Italika tipo 150Z, color negro con verde, los uniformados cotejaron los números de serie en la base de datos oficial, la sorpresa saltó al instante: la unidad arrojó un reporte de robo vigente, sin especificarse si éste había sido en la misma isla o en algún otro punto del municipio o del estado.

Sin margen para excusas, el sujeto fue asegurado en el sitio junto con la moto, Jair Jesús “N” y el vehículo robado fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde un agente del Ministerio Público determinará su situación legal en las próximas horas por andar paseándose en propiedad ajena.