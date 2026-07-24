México vuelve a exportar ganado a Estados Unidos; Presidenta Claudia Sheinbaum lo hace oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que ya recibió la carta de la secretaría de Agricultura de Estados Unidos, donde le han confirmado que tomaron la decisión de reanudar la importación de ganado mexicano.

Por medio de su cuenta en la plataforma de X, la mandataria ha comunicado que las exportaciones de ganado se van a reanudar a partir de las últimas semanas de agosto, esto en Agua Prieta.

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“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaría de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano. He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado. La exportación se reanudará a partir de las últimas semanas de agosto a través de Agua Prieta. Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua”

La presidenta celebró la medida y reconoció el trabajo de los ganaderos

En el mismo comunicado, la mandataria hizo un reconocimiento al trabajo de los ganaderos mexicanos, quienes en los últimos meses estuvieron trabajando para combatir la plaga del gusano barrenador.

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“Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio a Berdegué y Columba López su gran esfuerzo. Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos”

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