Por brincar el tráfico en Campeche, motociclista aplasta el pie de un policía y termina infraccionado

Un motociclista fue infraccionado luego de pasar la llanta delantera de su unidad sobre el pie izquierdo de un agente de la Policía Estatal, quien se encontraba realizando labores de vialidad debido a un accidente menor.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Patricio Trueba, entre el fraccionamiento Fracciorama 2000 y la colonia San Rafael, donde el tránsito fue detenido tras un accidente leve entre un automóvil compacto y un camión del transporte Ko'ox.

Debido a la fila de vehículos, el motociclista intentó avanzar burlando el tráfico e ingresó sobre la acera, donde terminó arrollando el pie del agente que dirigía la circulación.

Por este hecho, el conductor fue detenido y posteriormente infraccionado por la autoridad correspondiente.

JGH