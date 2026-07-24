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Por brincar el tráfico en Campeche, motociclista aplasta el pie de un policía y termina infraccionado

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Por brincar el tráfico en Campeche, motociclista aplasta el pie de un policía y termina infraccionado

Un motociclista fue infraccionado tras intentar evitar el tráfico en la avenida Patricio Trueba y pasar con su unidad sobre el pie de un agente de la Policía Estatal.

Por Redacción Por Esto!

24 de jul de 2026

1 min

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El conductor fue detenido por las autoridades. Posteriormente recibió una infracción.
El conductor fue detenido por las autoridades. Posteriormente recibió una infracción. / Dismar Herrera

Un motociclista fue infraccionado luego de pasar la llanta delantera de su unidad sobre el pie izquierdo de un agente de la Policía Estatal, quien se encontraba realizando labores de vialidad debido a un accidente menor.

El titular de Safin, Jezrael Larracilla Pérez, confirmó el fallo a favor del banco BBVA.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Patricio Trueba, entre el fraccionamiento Fracciorama 2000 y la colonia San Rafael, donde el tránsito fue detenido tras un accidente leve entre un automóvil compacto y un camión del transporte Ko'ox.

Debido a la fila de vehículos, el motociclista intentó avanzar burlando el tráfico e ingresó sobre la acera, donde terminó arrollando el pie del agente que dirigía la circulación.

Por este hecho, el conductor fue detenido y posteriormente infraccionado por la autoridad correspondiente.

JGH

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