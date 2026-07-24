Motociclista pierde la vida tras accidentarse sobre el libramiento de la autopista Mérida-Cancún

La tarde de este viernes un motociclista perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente sobre el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, frente a las instalaciones del Tren Maya, luego de presuntamente derrapar cuando circulaba a exceso de velocidad. El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras salir proyectado contra el pavimento.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, en el carril con dirección de la avenida Huayacán hacia la carretera Cancún–Puerto Morelos, en el tramo donde se ubican las instalaciones del Tren Maya. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista perdió el control de la unidad, presuntamente por conducir a una velocidad mayor a la permitida.

Las versiones preliminares indicaron que, tras derrapar, la motocicleta se impactó contra la guarnición del puente, lo que provocó que el conductor saliera expulsado varios metros hasta caer violentamente sobre la carpeta asfáltica, sufriendo lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional asignados a la seguridad del Tren Maya fueron los primeros en acudir al sitio para brindar apoyo y notificar lo ocurrido al Complejo de Seguridad C5, lo que permitió la activación de los protocolos de emergencia y la movilización de paramédicos de la Cruz Roja.

Noticia Destacada Fiscalía de Quintana Roo ejecuta dos órdenes de cateo en Cancún y asegura diferentes estupefacientes

Al arribar, los socorristas valoraron al motociclista; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que la causa aparente del fallecimiento fue una fractura de cráneo provocada por el fuerte impacto.

Tras confirmarse el deceso, personal de la Guardia Nacional acordonó la zona para preservar los indicios y evitar el paso de vehículos mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, se avisó a la Fiscalía General del Estado para que agentes de la Policía de Investigación y peritos criminalistas iniciaran el procesamiento de la escena.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense y trasladado para la práctica de la necropsia de ley, además de permanecer en calidad de desconocido hasta que algún familiar acuda a identificarlo.

Como parte de las investigaciones, las autoridades aseguraron la motocicleta, una unidad de color rojo con negro, la cual fue trasladada a un corralón donde permanecerá bajo resguardo mientras se concluyen las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este accidente fatal.