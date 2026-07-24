Fiscalía de Quintana Roo ejecuta dos órdenes de cateo en Cancún y asegura diferentes estupefacientes

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, cumplimentaron la tarde de este viernes dos órdenes de cateo en distintos puntos de Cancún, donde aseguraron diversos indicios relacionados con la presunta venta y distribución de estupefacientes.

Las diligencias se realizaron luego de que un juez de control autorizó las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad estatales y municipales, que se encargaron del acordonamiento y la seguridad perimetral para evitar cualquier situación de riesgo durante las intervenciones.

El primer operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia irregular San Alfredo, en la Supermanzana 201, al que se accedió por un camino de terracería. Al ingresar, los agentes ministeriales localizaron diversos indicios, entre ellos dosis de hierba seca y envoltorios con presunto cristal, además de prendas de vestir y varias libretas con anotaciones que presuntamente estarían relacionadas con la compraventa de estupefacientes.

De manera simultánea, otro grupo de agentes se trasladó a un domicilio ubicado en la colonia El Pedregal, aproximadamente a dos kilómetros de la avenida José López Portillo. El inmueble, también situado sobre un camino de terracería, era investigado por las autoridades como un presunto punto de almacenamiento y distribución de droga.

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Durante la inspección, los agentes aseguraron diversas cajas de cartón con envoltorios dosificados de hierba seca y cristal. Asimismo, encontraron alrededor de un centenar de contenedores tipo cubeta que contenían hierba seca, la cual, de acuerdo con las primeras investigaciones, aún no había sido preparada para su distribución.

Al concluir las diligencias, ambos inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes colocaron sellos de aseguramiento en los accesos para impedir el ingreso de personas ajenas a la investigación.

Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar el origen y destino de los estupefacientes, así como la posible participación de personas involucradas en su comercialización.

De forma paralela, agentes ministeriales mantienen las investigaciones para obtener más datos sobre la presunta operación de venta de droga en estas dos colonias irregulares de Cancún y determinar si ambos inmuebles guardan relación entre sí dentro de la misma red de distribución.