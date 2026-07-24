Mineros y Correcaminos se manifiestan con protesta en pleno partido

La Expansión MX vivió una imagen poco habitual durante el arranque del Apertura 2026, cuando Mineros de Zacatecas y Correcaminos utilizaron el primer minuto de su partido para manifestar su rechazo a la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Apenas sonó el silbatazo inicial, los futbolistas de Mineros tocaron el balón entre ellos sin buscar avanzar al ataque, mientras los jugadores de Correcaminos permanecieron inmóviles en su propio campo. La escena se prolongó durante aproximadamente un minuto como una forma simbólica de expresar su inconformidad con la decisión adoptada por la Liga MX.

La protesta llega días después de que se confirmara la modificación al Reglamento de Competencia, específicamente en el artículo 35, que elimina oficialmente el ascenso y descenso. La medida fue anunciada el pasado 15 de julio y ha generado un fuerte rechazo entre los equipos que integran la Expansión MX.

Esto sucedió en el @MinerosFc 🆚 @CFCorrecaminos



Nos tocó narrarlo al momento, sinceramente no lo esperaba.



Los jugadores quieren ascenso. pic.twitter.com/1roDtTY4rL — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) July 25, 2026

El descontento no es nuevo. Horas después de conocerse la resolución, varios clubes difundieron un comunicado conjunto para manifestar su desacuerdo. Incluso Leones Negros adelantó que estudia emprender acciones legales para impugnar la decisión y defender la posibilidad de competir por un lugar en la máxima categoría.

De acuerdo con la postura de las autoridades del futbol mexicano, la eliminación del ascenso y descenso busca brindar mayor estabilidad a las inversiones de los clubes y mantener un modelo similar al que opera la Major League Soccer (MLS), donde no existe promoción deportiva entre divisiones.

Sin embargo, los equipos de la Expansión MX consideran que la medida limita el crecimiento deportivo de la categoría y reduce los incentivos para competir. Por ello, no descartan acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) u otras instancias internacionales para intentar revertir la decisión.

La protesta protagonizada por Mineros y Correcaminos podría ser la primera de varias manifestaciones durante el torneo, ya que distintos clubes han reiterado que continuarán buscando mecanismos para recuperar el sistema de ascenso y descenso dentro del futbol mexicano.