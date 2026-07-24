Anuncia UNAM suspensión provisional de inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas

A través de un comunicado oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que quedaron suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían realizarse a partir del lunes 27 de julio.

Esta información está dirigida a todos los aspirantes de primer ingreso en todas las licenciaturas, así como a toda la comunidad universitaria, luego de las supuestas irregularidades que se presentaron y la investigación que se inició en el proceso de admisión.

"Lo anterior hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones".

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria", explicó la UNAM en el comunicado.

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La máxima Casa de Estudios también destacó que las determinaciones que se tomen por parte de las autoridades universitarias se informarán de manera oportuna, a través de los medios oficiales.

"La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica".

"Esta conducta es el eje sobre el cual la comunidad de estudiantes, personas académicas, funcionarias y trabajadoras llevan a cabo sus tareas para hacer realidad las libertades de cátedra e investigación y la autonomía universitaria", aseguró la Universidad.

La UNAM aseguró que mantiene firme e intacto su compromiso con la transparencia institucional, así como la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.