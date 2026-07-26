Equipo Mayas de Cancún se corona en el Futbol FLAG NFL 2026 en EE. UU.

Las integrantes del equipo Mayas se coronaron campeonas absolutas del Torneo Internacional NFL Flag Championship 2026 U-15 Femenil, tras vencer 20-7 a Panamá. Con este resultado, las cancunenses cerraron una destacada temporada y conquistaron el máximo galardón internacional.

El camino hacia el título comenzó con el pie derecho para las Mayas en el Grand Park Sports Campus, ubicado en Westfield, Indiana, en las inmediaciones de Indianápolis, Estados Unidos. El pasado viernes, el conjunto quintanarroense inició su participación con una victoria de 26-6 sobre la selección U-15 de Nueva Zelanda.

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En el segundo compromiso de la jornada, las dirigidas por el head coach Ángel Medellín y el entrenador Emilio “Titán” Fernández dejaron en blanco a las McClaren Raiders de Gran Bretaña, al imponerse con un contundente marcador de 28-0, resultado que las colocó en la pelea por un lugar en las semifinales.

Con dos victorias en el mismo número de encuentros disputados, las quintanarroenses mantuvieron su paso perfecto rumbo a la siguiente fase. En su tercer compromiso del NFL Flag Championship 2026 derrotaron 28-6 a las Munich Chiefs Girls de Alemania.

No obstante, la racha triunfal llegó a su fin al caer por un cerrado marcador de 20-19 ante las Warriors de Panamá. A pesar del revés, el representativo cancunense obtuvo su pase para disputar el boleto a la final frente a Nueva Zelanda, ayer.

Ese encuentro fue muy equilibrado, especialmente en el aspecto ofensivo, debido a la intensidad con la que ambas escuadras buscaron su clasificación al duelo por el campeonato. Con el transcurso del partido, el conjunto benitojuarense impuso condiciones sobre el emparrillado y terminó por adjudicarse la victoria 27-7, asegurando así su lugar en la final.

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Ese triunfo les dio la oportunidad de disputar el título frente a la selección de Panamá, rival con el que ya se habían enfrentado durante la fase de grupos y ante el cual habían sufrido su única derrota.

En el papel, las panameñas partían como favoritas; sin embargo, enfrente tenían a un conjunto con experiencia y jerarquía, que el año pasado había conquistado un campeonato de la especialidad en Monterrey, Nuevo León.

Ese antecedente fortaleció la confianza de las mexicanas. Desde el inicio del encuentro decisivo, que comenzó a las 15:00 horas, tiempo de Quintana Roo, las cancunenses jugaron con determinación y el firme objetivo de darle a México y a su ciudad natal un nuevo campeonato, objetivo que cumplieron al imponerse 20-7 sobre Panamá.

Con este resultado, las Mayas de Cancún se proclamaron campeonas absolutas de la categoría U-15 Femenil del NFL Flag Championship 2026.