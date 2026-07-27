Chicharito Hernández jugará en el Atlético Dallas tras firmar por dos temporadas

Después de varios meses alejado de las canchas, Javier "Chicharito" Hernández ya tiene nuevo destino. El delantero mexicano fue presentado como el primer refuerzo del Atlético Dallas, franquicia que iniciará su participación en la USL Championship durante la temporada 2027.

El máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana firmó un contrato por dos campañas con la posibilidad de extender su vínculo por un año más. Su llegada marca el inicio del proyecto deportivo del club texano, luego de quedar libre tras concluir su etapa con Guadalajara a finales de 2025.

Durante su presentación, Chicharito Hernández aseguró que su decisión va más allá de continuar jugando al futbol. El atacante explicó que pretende formar parte del crecimiento del deporte en la ciudad y contribuir al desarrollo de una institución que busca convertirse en un referente dentro del futbol estadounidense.

"No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del futbol en Dallas", expresó el delantero en declaraciones difundidas por el club.

El Atlético Dallas disputará sus encuentros como local en el Cotton Bowl, estadio con capacidad para más de 91 mil aficionados. Además, el fichaje del mexicano representa el primer movimiento oficial en la historia de una franquicia que comenzará su aventura profesional el próximo año.

Antes de concretar este nuevo desafío, Chicharito permaneció varios meses sin equipo y participó como analista durante la Copa del Mundo, tras finalizar su contrato con Guadalajara en diciembre de 2025.

Con experiencia en clubes como Manchester United, Real Madrid, Sevilla y LA Galaxy, el delantero aportará liderazgo y trayectoria a un proyecto que pretende crecer junto con la USL Championship, competición que tiene previsto implementar un sistema de ascenso y descenso a partir de 2028, además de continuar su expansión con nuevas franquicias en Estados Unidos.