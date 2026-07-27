Clima en Campeche esta semana: prevén calor intenso y tormentas; ¿qué día llegarán las lluvias más fuertes?

Esta semana continuará el ambiente muy caluroso y bochornoso en Campeche, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, además de sensaciones térmicas que podrían superar los 45 grados, principalmente durante los días con menor presencia de lluvias.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la entidad tendrá una semana marcada por tormentas aisladas y dispersas durante las tardes, debido a la presencia de humedad, ondas tropicales y condiciones atmosféricas que favorecerán la formación de algunas celdas de lluvia.

Aunque la canícula comienza a llegar a su etapa final, todavía se mantendrá un patrón de precipitaciones limitadas, por lo que las lluvias no serán generalizadas. En algunas zonas podrían presentarse tormentas fuertes de manera puntual, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso turbonadas.

Para este martes se esperan lluvias aisladas en algunas regiones de Campeche, con periodos de sol y calor intenso durante la mayor parte del día. Las precipitaciones podrían aparecer principalmente después del mediodía y hacia la tarde.

Entre miércoles y jueves aumentará ligeramente la inestabilidad por la llegada de mayor humedad y una nueva onda tropical, lo que podría favorecer chubascos y tormentas dispersas en diferentes puntos del estado.

El escenario de mayor atención se prevé para el viernes, cuando podrían registrarse tormentas más fuertes en el centro, occidente y sur de Campeche, además de lluvias que podrían alcanzar otras regiones de la entidad. Algunas precipitaciones podrían ser localmente intensas, aunque no se espera un temporal generalizado.

Para el fin de semana disminuiría nuevamente el potencial de lluvias, con un ambiente más estable, mucho calor y precipitaciones más escasas. Sin embargo, se mantiene la recomendación de estar atentos, ya que una tormenta aislada puede generar vientos fuertes aunque la cantidad de lluvia sea poca.

El pronóstico indica que será hasta agosto cuando comiencen a incrementarse gradualmente las lluvias, tanto en frecuencia como en distribución, con un cambio más marcado en los patrones meteorológicos de la región.

Ante las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado, evitar exposiciones prolongadas al sol y extremar cuidados con los alimentos, debido a que las condiciones cálidas y húmedas favorecen una descomposición más rápida.

JGH