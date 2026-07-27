¿Quién es Luis Rodríguez?: edad, profesión y la historia de amor con Cynthia Klitbo

Con el ingreso de Cynthia Klitbo a La Casa de los Famosos México, el interés por su vida personal volvió a crecer. Uno de los temas que más curiosidad ha despertado es su relación con Luis Rodríguez, un cineasta mexicano con quien hizo oficial su romance a finales de mayo de 2026.

Aunque mantiene un perfil alejado de los reflectores, Luis Rodríguez desarrolla su carrera como cineasta, fotógrafo y director de fotografía. Además, la propia actriz ha señalado que también cuenta con formación en sociología y que prefiere mantenerse enfocado en sus proyectos antes que en la exposición mediática.

Entre sus trabajos más conocidos figura la película "El Tigre", de la que es director. Mientras Cynthia Klitbo continúa con su carrera en televisión, él ha optado por construir su trayectoria dentro de la industria cinematográfica, lejos de los eventos del espectáculo.

La diferencia de edad no ha sido un obstáculo

La relación entre Cynthia Klitbo, de 59 años, y Luis Rodríguez, quien sería cerca de tres décadas menor que la actriz, provocó numerosos comentarios en redes sociales desde que ambos confirmaron su noviazgo.

Lejos de evitar el tema, la protagonista de telenovelas ha defendido públicamente su relación y ha asegurado que la edad no define el éxito de una pareja. Incluso cuestionó que este tipo de romances sigan siendo motivo de críticas cuando se trata de una mujer con una pareja más joven.

Una buena relación con la hija de Cynthia Klitbo

Uno de los aspectos que más valora la actriz es la convivencia entre Luis Rodríguez y su hija Elisa, quien estudia en Canadá y suele pasar temporadas en México. Según ha contado Klitbo, la buena relación entre ambos ha fortalecido su historia de amor.

La polémica por el término "colágeno"

Tras hacer público su romance, en redes sociales comenzó a circular el apodo de "colágeno" para referirse a Luis Rodríguez, un calificativo que Cynthia Klitbo rechazó de manera contundente por considerarlo ofensivo y despectivo hacia las mujeres que tienen parejas más jóvenes.

Por su parte, Luis Rodríguez ha preferido mantenerse al margen de la polémica. El cineasta aseguró que no presta atención a las críticas y que su prioridad es continuar con sus proyectos profesionales y disfrutar de su relación sentimental.

Un nuevo capítulo tras varias relaciones mediáticas

El noviazgo con Luis Rodríguez llega después de varias relaciones sentimentales que marcaron la vida de Cynthia Klitbo. La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre sus matrimonios y rupturas, experiencias que, asegura, le permitieron valorar aún más la estabilidad que vive actualmente junto al cineasta.

Ahora, mientras Cynthia Klitbo enfrenta el reto de permanecer en La Casa de los Famosos México, su pareja continúa enfocada en el cine, manteniendo el bajo perfil que lo ha caracterizado desde antes de iniciar su relación con la actriz.