Lupillo Rivera habla sobre las amenazas que recibió Belinda por polémica con Kenia Os

En un reciente encuentro con los medios, Lupillo Rivera habló sobre las amenazas que ha recibido Belinda en diversas redes sociales debido a la polémica relacionada con Kenia Os. Lo que sorprendió a los seguidores de ambos artistas fue la postura que mostró el 'Toro del corrido' ante la situación.

A pesar de la batalla legal que tienen ambos intérpretes desde fines de 2025, el artista mostró respeto hacia su expareja. Está reacción ha sorprendido a los fanáticos y seguidores de Rivera quienes esperaban que apoyará las agresiones que ha recibido Belinda en redes sociales.

Noticia Destacada ¿Rubia o castaña? Belinda conquista con dos looks la portada de Vogue

¿Qué dijo Lupillo Rivera ante las amenazas que recibió Belinda?

La batalla legal entre Lupillo y Belinda comenzó tras la publicación del libro biográfico de Rivera. Sin embargo; a pesar de su conflicto, el músico condenó enfáticamente el acoso digital hacia la cantante. Señaló que “ninguna mujer debería recibir hate en redes sociales” y expresó que los desacuerdos mediáticos nunca justifican las agresiones.

“No es buena onda. Ninguna mujer debería de recibir hate en redes sociales, para eso estamos los hombres porque aguantamos todo lo que caiga. Las mujeres hay que tratarlas más tiernas, suave y entenderlas, las mujeres discuten y luego se hacen amigas”, dijo el cantante a los medios.

¿Por qué amenazan a Belinda en redes sociales?

La disputa en redes comenzó a raíz de una declaración de Belinda en una entrevista de moda sobre su colaboración con Danna, donde comentó que era inédito que “dos pop stars” se unieran para hacer música. Seguidores de Kenia Os interpretaron este comentario como una crítica a la artista.

Noticia Destacada Belinda reacciona a los rumores de una pelea con Kenia Os

Ante el nivel de ataques, Belinda aclaró en sus canales oficiales que no existe enemistad con Kenia Os y que sus palabras se malinterpretaron, pidiendo a los seguidores actuar con responsabilidad y detener la violencia en línea. Por su parte, Danna también intervino para hacer un llamado a la paz entre las comunidades de fans.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal