Detienen por presunta extorsión a Marisol “N”, viuda del alcalde de Temoac, asesinado dentro del palacio municipal

Elementos de la Fiscalía de Morelos detuvieron este lunes a la viuda del alcalde asesinado de Temoac la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informó la dependencia.

Valentín Lavín, el alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. Tenía aproximadamente 40 años, según la información que se ha difundido. El crimen ocurrió en una entidad donde operan distintos cárteles del narcotráfico.

La Fiscalía de Morelos informó este lunes sobre la detención de Marisol "N", a quien se le identifica como viuda del alcalde. También fue detenido Geovany Emmanuel "N", quien se desempeñaba como director de la policía del municipio.

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La dependencia añadió que ambos fueron detenidos en medio de una estrategia contra la extorsión, aunque no dio más detalles sobre su arresto ni su probable responsabilidad en el homicidio de Lavín.

México registra casi un centenar de asesinatos de alcaldes en el país desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

Un caso reciente que conmocionó al país ocurrió en noviembre pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán, una región rica en la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.