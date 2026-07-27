Se incendia vehículo en la avenida Lilis de Cancún; bomberos controlan el siniestro tras cierre parcial de la vialidad

Se registró el incendio de un vehículo que circulaba sobre la avenida Lilis, poco antes de llegar a la avenida Luis Donaldo Colosio, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y el cierre temporal de la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor transitaba con normalidad cuando comenzó a percatarse de que salía humo de la parte inferior del automóvil, específicamente en el área donde se encuentran los pedales. En cuestión de segundos, el humo aumentó y las llamas comenzaron a extenderse por el compartimiento del motor.

Al notar la emergencia, el chofer detuvo la marcha y descendió de la unidad para intentar sofocar el fuego. En ese momento, un repartidor de agua que circulaba por el lugar se solidarizó con la situación y le proporcionó un garrafón de agua para tratar de apagar las llamas.

Pese al esfuerzo de ambos, el incendio continuó propagándose y el agua resultó insuficiente para controlar el fuego, debido a la intensidad con la que se desarrolló el siniestro.

Testigos que presenciaron los hechos dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que minutos más tarde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato iniciaron las labores para combatir el incendio.

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Como parte del operativo, las autoridades cerraron parcialmente la circulación sobre la avenida Lilis para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y extinguir completamente el fuego, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o a la vegetación cercana.

Aunque la unidad sufrió daños materiales de consideración, no se reportaron personas lesionadas. El conductor resultó ileso al lograr salir del automóvil antes de que el incendio se intensificara.

Una vez concluidas las maniobras de enfriamiento y verificación, la circulación fue reabierta de manera gradual, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas que originaron el incendio.