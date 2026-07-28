André-Pierre Gignac rompe el silencio sobre su futuro tras aparecer con un nuevo equipo

La primera aparición pública de André-Pierre Gignac después de concluir su etapa con Tigres UANL no pasó desapercibida. El delantero francés fue visto disputando un encuentro con una camiseta distinta, lo que rápidamente provocó especulaciones entre los aficionados sobre cuál será el siguiente paso en su carrera.

Aunque la imagen del histórico goleador con un uniforme diferente generó múltiples comentarios, la realidad es que Gignac únicamente participó como invitado en un partido de la Liga de Veteranos de Medicina celebrado en Monterrey. El atacante defendió los colores del equipo Urban 202, pero sin que esto represente un fichaje oficial.

Las fotografías del excapitán felino se viralizaron en redes sociales debido a que es la primera vez en muchos años que aparece jugando con un jersey distinto al de Tigres UANL. Durante el encuentro también compartió la cancha con otros exfutbolistas reconocidos, entre ellos Egidio Arévalo Ríos.

Pese a la expectativa que generó su participación, el experimentado delantero continúa como agente libre desde que terminó la temporada 2025-26. Hasta el momento, André-Pierre Gignac no ha anunciado si buscará un nuevo club o si pondrá fin a una de las carreras más exitosas de un extranjero en el futbol mexicano.

En las últimas semanas surgieron versiones que lo colocaban como posible refuerzo de equipos de la MLS, incluyendo un supuesto interés de Orlando City. Sin embargo, esas versiones fueron descartadas y, hasta ahora, no existe ninguna negociación confirmada con un club de México o del extranjero.

Mientras su futuro sigue sin resolverse, otra posibilidad continúa abierta. La directiva de Tigres UANL ha manifestado anteriormente su interés por mantener a Gignac dentro de la institución una vez que decida retirarse, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre un posible cargo fuera de las canchas.

Por el momento, la reaparición del goleador francés únicamente sirvió para demostrar que sigue activo físicamente y mantiene intacta su pasión por el futbol, mientras la afición permanece a la espera de conocer cuál será el próximo capítulo en la historia de uno de los máximos ídolos del conjunto universitario.