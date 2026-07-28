Prestadores turísticos de Chuburná rechazan proyecto Las Dunas y respaldan la protección ambiental

Prestadores de servicios turísticos de Chuburná Puerto rechazaron cualquier vínculo con el proyecto inmobiliario previsto para la zona de dunas y aseguraron que no mantienen relaciones comerciales, convenios ni acuerdos con la empresa promotora.

La postura surgió tras publicaciones en redes sociales que los asociaban con el desarrollo.

Entre el 24 y el 25 de julio, al menos ocho empresas y colectivos dedicados al turismo de naturaleza difundieron comunicados para deslindarse públicamente del proyecto Las Dunas. En todos los casos reafirmaron su compromiso con la conservación de los ecosistemas costeros y la protección del patrimonio natural de la comunidad.

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Los representantes de Isla Manglar Tour, Isla Agua Azul Chuburná, Isla Columpios, Chuburná Adventour, Pescabyuc, Isla Delfines Tours, Flamingos Tours Chuburná Puerto e Isla Bonita Tours coincidieron en que la preservación de las dunas y los manglares debe prevalecer sobre cualquier interés particular.

Donativo generó confusión

Uno de los grupos explicó que aceptó de buena fe un donativo de chalecos salvavidas entregado por una empresa relacionada con el proyecto Las Dunas, al considerar que fortalecería la seguridad durante sus recorridos turísticos.

Sin embargo, señalaron que posteriormente detectaron que esa entrega habría sido utilizada para generar la impresión de una cercanía con el desarrollo inmobiliario.

Ante ello, aclararon que no existe sociedad, convenio ni colaboración con los promotores y reiteraron su rechazo a cualquier iniciativa que afecte el entorno natural.

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Flamingos Tours Chuburná Puerto también respondió a versiones que lo vinculaban con personas relacionadas con la inmobiliaria. La empresa precisó que únicamente brindó un servicio turístico contratado por una cooperativa externa y enfatizó que ello no implica respaldo o afinidad con los intereses de sus clientes.

Defienden un ecosistema vital

Los comunicados coincidieron en destacar que las dunas representan una barrera natural indispensable para proteger la costa de huracanes, marejadas e inundaciones, además de albergar una importante diversidad de flora y fauna. También manifestaron su apoyo a las acciones ciudadanas y legales encaminadas a preservar este ecosistema.

La controversia ocurre mientras aumenta la oposición al proyecto inmobiliario. El Gobierno de Yucatán solicitó a las autoridades federales revisar la legalidad del desarrollo y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, mientras habitantes, ambientalistas y colectivos mantienen protestas al considerar que cualquier alteración del sistema dunar pondría en riesgo la biodiversidad, la pesca y el turismo de naturaleza que sostiene a numerosas familias de Chuburná Puerto.