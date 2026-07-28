Nueva ley de telecomunicaciones: estos son los derechos que tendrán las audiencias de radio y televisión

El Gobierno de México presentó los lineamientos de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con los cuales se busca garantizar los derechos de las personas que escuchan la radio o ven contenidos por televisión.

Durante la conferencia mañanera de este martes 28 de julio, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las disposiciones fueron elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y se encuentran en consulta pública.

El periodo para enviar comentarios, observaciones y propuestas comenzó el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto de 2026. En el proceso pueden participar audiencias, concesionarios, organizaciones civiles, instituciones académicas y cualquier persona interesada.

¿Cuáles son los nuevos derechos de las audiencias?

Los lineamientos establecen que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna. Esto implica que los medios no deben presentar información falsa, descontextualizada o hechos ocurridos en el pasado como si fueran actuales.

Las estaciones de radio y los canales de televisión también deberán diferenciar claramente entre información noticiosa y opiniones. Para ello podrán utilizar mensajes, avisos en pantalla, cortinillas o elementos gráficos que permitan identificar el tipo de contenido.

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Otra obligación será distinguir la publicidad de la programación habitual. Además, las personas podrán ejercer el derecho de réplica cuando consideren que un medio difundió información falsa o inexacta que afecte su imagen.

La ley también contempla derechos para las audiencias con discapacidad, como servicios de subtitulaje, lengua de señas mexicana y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

¿Qué medios deberán cumplir los lineamientos?

Las reglas serán obligatorias para concesionarios de radio y televisión abierta, servicios de televisión y audio de paga, así como para programadores de uso comercial, público y social.

Cada concesionario deberá contar con un código de ética que explique sus criterios editoriales, los mecanismos para presentar inconformidades y las acciones previstas para proteger los derechos de las audiencias.

También tendrá que designar al menos a una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. En estaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.

¿Cómo se podrá presentar una queja contra una televisora o estación de radio?

La audiencia podrá enviar una queja a la defensoría correspondiente. Esta instancia solicitará un informe al medio y determinará si existió una violación a los derechos establecidos en la ley.

#MañaneraDelPueblo. Del 27 de julio al 21 de agosto serán los 20 días de consulta e torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, explica la consejera @LuisaAlcalde . pic.twitter.com/EHvuikBESl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 28, 2026

En caso de acreditar una afectación, la defensoría emitirá una recomendación. Si el concesionario no la atiende, el caso podrá remitirse a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá facultades para intervenir y, en casos graves, imponer sanciones o multas.

La defensoría tendrá un plazo máximo de 20 días para resolver las inconformidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que estos lineamientos se concentran en radio y televisión, por lo que no incluyen, por ahora, a la prensa escrita ni a las plataformas digitales. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue publicada el 16 de julio de 2025 y contempla expresamente los derechos de usuarios y audiencias.

IO