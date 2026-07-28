Terremoto en Japón deja al menos 50 heridos, viviendas colapsadas y miles de hogares sin luz

Un fuerte terremoto sacudió este martes 28 de julio la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, donde al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales debido a las heridas que sufrieron durante el movimiento telúrico.

El sismo ocurrió alrededor de las 16:27 horas, tiempo local, y alcanzó el nivel máximo de intensidad 7 en la escala sísmica japonesa en algunas zonas. La magnitud fue calculada inicialmente en 7.1, aunque después fue ajustada a 6.8.

¿Qué daños dejó el terremoto en Japón?

La cadena pública NHK informó que al menos 12 viviendas se derrumbaron en Kumamoto. En cuatro de ellas había personas atrapadas, por lo que los cuerpos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y rescate.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó que existen reportes de personas heridas, incendios, cortes de electricidad, edificios colapsados y daños en carreteras y puentes.

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Takaichi pidió a la población trasladarse a lugares seguros y advirtió que podrían presentarse movimientos de intensidad similar durante los próximos días. También ordenó a las dependencias federales coordinarse con las autoridades locales para atender a las víctimas.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, donde una parte del segundo piso se desplomó. Autoridades de protección civil reportaron que varias personas quedaron atrapadas dentro del inmueble.

La policía también recibió llamadas sobre un sonido similar a una explosión en el lugar, aunque las causas del incidente y el número de afectados continuaban bajo investigación.

⚠️ #Japón: Una cámara en vivo registró el Terremoto de magnitud 7.1 en la ciudad de #Kumamoto, a solo 10 km de profundidad.



Observe como el edificio se tambaleó y resistió a las fuertes sacudidas del #sismo.



🟥 La intensidad fue estimada en 7 de la escala Shindo (La más alta). pic.twitter.com/1ip5rK1PVn — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) July 28, 2026

¿Cuántos hogares quedaron sin electricidad en Kumamoto?

La empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 45 mil 60 hogares e instalaciones permanecían sin servicio eléctrico en la prefectura de Kumamoto.

El terremoto también obligó a suspender los servicios de trenes locales y del tren bala Shinkansen, mientras que el aeropuerto de Kumamoto cerró su pista para realizar revisiones de seguridad.

🚨BREAKING:



🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares ubicadas en la región. La alerta de tsunami emitida tras el terremoto fue retirada posteriormente, debido a que no se observaron cambios importantes en el nivel del mar.

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