¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este martes 28 de julio? Procivy prevé tormentas y fuertes rachas de viento

Las lluvias regresarán a buena parte de Yucatán este martes 28 de julio, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Se prevé que el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península favorecerán precipitaciones de intensidad ligera a moderada, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en las zonas de tormenta.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este martes 28 de julio?

Según el pronóstico de Procivy, las primeras lluvias comenzarán durante la tarde en el oriente del estado. Conforme avance el día, las precipitaciones se extenderán gradualmente hacia municipios del centro, suroeste y noroeste, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tienen actividades al aire libre o traslados vespertinos.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Municipios donde se esperan lluvias

En la región centro de Yucatán, las lluvias se prevén para los municipios de Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel, donde las precipitaciones podrían presentarse de forma dispersa durante la tarde y estar acompañadas de actividad eléctrica.

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Para el suroeste del estado, Protección Civil pronostica lluvias en Maxcanú, Celestún, Halachó, Chocholá, Kopomá, Opichén, Kinchil, Samahil, Tetiz y Hunucmá. En esta región también se esperan rachas de viento fuertes durante el desarrollo de las tormentas.

En el noroeste de Yucatán, las precipitaciones abarcarán Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Conforme avance la tarde, las lluvias llegarán de manera gradual a estos municipios, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y tomar precauciones por posibles descargas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h.

Persistirá el calor intenso en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso. Procivy pronostica temperaturas máximas de 36 a 41° C en el interior del estado y de 30 a 32° en la zona costera.

El viento será del sureste durante la mañana, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará entre sureste y noreste, con rachas superiores a los 60 km/h en las zonas donde se desarrollen tormentas. Además, se prevé oleaje de hasta 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos durante la tarde y noche.