Entra en vigor Polo de Economía Circular en Puerto Morelos para aprovechar el sargazo

El Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en Puerto Morelos entrará en vigor a partir de mañana y funcionará como una zona económica especial con estímulos fiscales, facilidades administrativas e impulso a la investigación y desarrollo industrial del sargazo, luego de la publicación del decreto emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida ocurre en medio de una crisis generada por los recales de sargazo, cuya recolección supera actualmente las 88 mil toneladas, mientras se prevé la llegada de mayores volúmenes de la macroalga durante los próximos tres meses.

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Entre los incentivos contemplados se encuentra la deducción inmediata del 100 por ciento en la inversión de bienes nuevos (activos fijos) entre 2025 y 2030, además de un crédito fiscal equivalente a la totalidad de los derechos de uso de bienes públicos para desarrolladores.

Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, contar con domicilio en Quintana Roo, validar sus proyectos ante la Semarnat y presentar reportes trimestrales de descontaminación, informó Germán Ruiz Méndez, director de Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la dependencia federal.

El decreto, firmado por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, establece que el Polo se ubicará en Puerto Morelos, con una superficie de 39.90 hectáreas dentro de un predio estatal de 100 hectáreas. El proyecto busca transformar sargazo, plásticos y residuos de construcción en materias primas mediante incentivos fiscales y respaldo federal.

Se busca transformar la macroalga, plásticos y residuos de construcción en materias primas / Liza Vera

El área de influencia del proyecto cuenta con infraestructura logística integrada por vialidades regionales y ejes carreteros que permitirán su conexión con municipios cercanos. El predio se ubica a 11.06 kilómetros de Puerto Morelos, 33.97 de Leona Vicario, 34.04 de Alfredo V. Bonfil, 39.77 de Playa del Carmen, 43.09 de Cancún, 61.28 de Puerto Aventuras y 86.25 de Kantunilkín.

Bárcena Ibarra señaló que el 9 de julio del 2026 la Agencia de Proyectos Estratégicos Quintana Roo, mediante el oficio AGEPRO/DDG/1366/VII/2026, ratificó la solicitud de declaratoria como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar presentada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Indicó que el 10 de julio, la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular emitió el dictamen que determinó la viabilidad del inmueble correspondiente al Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Quintana Roo (Podecibi).

Olmo Torres Talamante, director de la organización no gubernamental Mayma México, señaló que la creación de polos de desarrollo de economía circular en Quintana Roo permitiría atraer inversiones, generar empleos y aprovechar residuos como sargazo, plásticos y desechos de construcción.

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Polígonos de desarrollo

La estrategia federal contempla parques industriales especializados en el aprovechamiento de residuos y que, de acuerdo con la información presentada por las autoridades, Quintana Roo contaría con dos polígonos: uno en Chetumal y otro en el norte del estado, en Puerto Morelos.

Por su parte, Óscar Rébora Aguilera, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, señaló que con el Podecibi se busca convertir la crisis ambiental en una oportunidad económica sostenible para la región. La ruta crítica dependerá ahora de los trámites registrales para avanzar hacia la licitación de desarrolladores.

De manera paralela a la creación de este centro de economía circular, el Gobierno del Estado intensificó las labores de contención ante el arribo anticipado de biomasa al Caribe mexicano. Actualmente existen más de 60 millones de toneladas de algas flotando en el Atlántico, fenómeno relacionado con el calentamiento global y la acidificación del mar.