Checo Pérez habla de México vs Inglaterra y lanza contundente advertencia

La ilusión por ver a la Selección Mexicana avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 también llegó hasta el paddock de la Fórmula 1. Desde Europa, Checo Pérez aseguró que mantiene la confianza en el Tricolor, aunque admitió que Inglaterra representa el desafío más complicado que ha enfrentado el equipo de Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

El piloto mexicano consideró que el combinado inglés será una prueba muy distinta a las anteriores y dejó claro que el nivel del rival obliga a mantener cautela pese al gran torneo que ha realizado México.

Checo Pérez reconoce la calidad de Inglaterra

Previo al Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto de Cadillac compartió su análisis sobre el duelo de los octavos de final y destacó la fortaleza del conjunto europeo.

"Creo que no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra hasta ahora, pero soy muy optimista con la selección mexicana", expresó el tapatío.

Las declaraciones de Checo Pérez reflejan el respeto que genera el equipo dirigido por Thomas Tuchel, aunque también muestran la confianza en que el Tricolor pueda competir de tú a tú en el Estadio Ciudad de México.

Lamenta no poder estar en el Estadio Ciudad de México

El mexicano confesó que le habría encantado acompañar a la afición en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del Tricolor, pero el calendario de la Fórmula 1 se lo impedirá.

"Me da mucha tristeza correr el domingo y no poder estar en el Azteca, porque va a ser increíble. Estamos extremadamente emocionados", comentó el piloto.

El compromiso entre México e Inglaterra coincide con las actividades del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, por lo que el tapatío seguirá el encuentro a la distancia.

Checo seguirá alentando al Tricolor desde Europa

Aunque no podrá asistir al estadio, Checo Pérez ha demostrado durante el Mundial que permanece atento a la actuación de la Selección Mexicana, siguiendo cada uno de sus partidos desde el extranjero.

El piloto no ha sido el único integrante de la Fórmula 1 pendiente de la Copa del Mundo. Figuras como George Russell y Lewis Hamilton también han sido vistos siguiendo los encuentros de Inglaterra, en un torneo que mantiene el interés incluso dentro del máximo circuito del automovilismo.