¿Por qué quieren quitarle a Lionel Messi el Premio Princesa de Asturias?

La obtención del Premio Princesa de Asturias por parte de Lionel Messi ha generado una fuerte controversia en España. Tras la final del Mundial 2026, decenas de iniciativas ciudadanas comenzaron a reunir firmas para solicitar que el astro argentino no reciba el reconocimiento previsto para octubre.

De acuerdo con medios españoles, ya circulan más de 30 campañas en plataformas de peticiones ciudadanas que buscan revocar el galardón otorgado al capitán de la Selección de Argentina. Algunas de estas iniciativas ya han superado las mil 500 firmas y continúan sumando apoyos.

Los impulsores de las peticiones sostienen que ciertas actitudes mostradas por Lionel Messi y la selección argentina durante la Copa del Mundo 2026 no reflejan los valores de respeto, deportividad y juego limpio que distinguen al Premio Princesa de Asturias.

Entre los episodios más señalados por los inconformes se encuentra la final ante España, en la que el delantero argentino reclamó la expulsión de un rival y fue criticado por no mostrar mayor preocupación tras un choque accidental que involucró al mediocampista español Mikel Merino. Además, algunos aficionados también cuestionaron la presencia de una bandera de las Islas Malvinas durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra.

El reconocimiento fue concedido a Lionel Messi el pasado 3 de junio y su entrega está programada para el mes de octubre. Hasta el momento, la organización del Premio Princesa de Asturias no ha informado sobre cambios en la decisión ni se ha pronunciado respecto a las campañas promovidas en España.

Pese a la polémica, el exfutbolista del FC Barcelona continúa siendo una de las figuras más reconocidas del futbol mundial. Sin embargo, el desenlace del Mundial 2026, en el que Selección de España derrotó a Selección de Argentina, ha intensificado el debate entre parte de la afición española sobre la conveniencia de mantener el premio al capitán argentino.