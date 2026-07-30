Apagón masivo vuelve a colapsar colonias y avenidas en Cancún este 30 de julio; ¿qué fallas se reportan?

Un nuevo corte de energía eléctrica sorprendió a cientos de familias en Cancún hace apenas unos momentos. Alrededor de las 20:30 (horas de Quintana Roo) de este 30 de julio de 2026, la electricidad se interrumpió de manera repentina, dejando a oscuras a varios sectores de la ciudad y provocando caos en las calles.

Hasta el momento, los reportes ciudadanos confirman que las zonas más afectadas por la falla son:

-Tierra Maya (Etapas 1 y 2)

-Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso

-Villas del Sol

Caos vial por semáforos fuera de servicio

A través de redes sociales, vecinos han comenzado a compartir fotos y videos donde se aprecia la falta de luz en viviendas y comercios.

Sin embargo, la situación más crítica se vive en la vialidad: los semáforos del cruce entre la avenida Francisco I. Madero y la avenida Lak’in dejaron de funcionar completamente, lo que genera un serio riesgo de accidentes e intenso tráfico en la zona. Se aconseja a los automovilistas extremar precauciones.

¿Por qué fallan tanto los servicios de la CFE en la Península?

Para la Península de Yucatán, los apagones se han convertido en una constante desesperante. Detrás de estas fallas repetitivas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) existen dos factores clave: Infraestructura saturada: El acelerado crecimiento poblacional y turístico de zonas como Cancún exige más energía de la que la red local puede distribuir de forma estable, especialmente en horas de alto consumo.

Limitaciones en la red nacional: La Península depende en gran medida del suministro que llega desde el centro del país a través de pocas líneas de transmisión, lo que vuelve al sistema sumamente vulnerable ante cualquier sobrecarga o avería técnica. Se espera que en las próximas horas las cuadrillas de la CFE acudan a las zonas afectadas para restablecer el servicio. Mantendremos la información actualizada.