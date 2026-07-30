Avientan a la calle a una mujer adulta mayor en la Supermanzana 221 de Cancún; la agresora es su propia hija

Elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) de la Policía Municipal atendieron el reporte de una mujer adulta mayor que presuntamente fue agredida y sacada de su domicilio por su propia hija y su yerno, en un hecho registrado la tarde de este jueves en la supermanzana 221 de Cancún.

La movilización ocurrió sobre la calle 119, entre la calle 78 y la avenida Niños Héroes, luego de que a través del número de emergencias 911 se reportara la presencia de una persona de la tercera edad abandonada en la vía pública.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a la mujer, quien relató que horas antes sostuvo una discusión con su hija y su yerno, quienes presuntamente la golpearon, la empujaron y posteriormente la sacaron de la vivienda, arrojando a la calle su ropa y las pocas pertenencias que tenía.

La afectada aseguró que no era la primera ocasión en que era víctima de este tipo de agresiones, pues señaló que anteriormente también había sido expulsada de la misma casa y amenazada para que no regresara. De acuerdo con su testimonio, vecinos de la zona habían intervenido en ocasiones pasadas para que pudiera volver al domicilio; sin embargo, afirmó que durante varios meses ha sido víctima de violencia física y psicológica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica y determinaron que presentaba raspones y golpes menores que no ponían en riesgo su vida. Posteriormente, las autoridades informaron que la mujer sería resguardada de manera temporal en una casa de asistencia del Sistema DIF Municipal, donde recibirá atención y seguimiento.

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Durante la intervención, habitantes de la zona también denunciaron que en la vivienda existía una importante acumulación de basura, chatarra, cartón, plásticos y botellas de aluminio, situación que representaba un foco de infección para la zona. Ante ello, personal de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y retiro de los desechos acumulados.

Respecto a la hija de la señora, autoridades informaron que fue valorada por personal del GEAVIG quienes detectaron indicios de un posible problema de adicciones. Tras aceptar de manera voluntaria recibir ayuda, fue trasladada al Instituto Municipal Contra las Adicciones para su atención.

Vecinos también señalaron que la mujer y su pareja presuntamente habían comenzado a ocupar un lote baldío contiguo a la propiedad, donde igualmente mantenían acumulación de basura y diversos materiales para reciclaje.

Finalmente, se informó que el yerno de la afectada permaneció al interior del domicilio y no fue detenido. El caso quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes para brindar protección a la señora y dar continuidad a las investigaciones.