Cynthia Klitbo habla en LCDLFM de la enfermedad incurable que padece.

Fue durante su participación en La Casa de los Famosos México que Cynthia Klitbo compartió abiertamente detalles sobre el diagnóstico de la enfermedad de Hashimoto. Este padecimiento incurable ha afectado la vida de la actriz mexicana y transformado su estilo de vida.

La actriz compartió los detalles del padecimiento además de detallar cómo su vida se ha visto afectada por sufrir de esta enfermedad. La revelación de Klitbo generó sorpresa entre sus compañeros del reality show, pero también en gran parte del público y seguidores de la actriz.

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¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error a la glándula tiroides; este ataque genera una inflamación crónica (tiroiditis) que destruye progresivamente el tejido tiroideo. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo, y afecta en mayor proporción a las mujeres.

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El tratamiento médico estándar consiste en tomar diariamente levotiroxina, además de reducir alimentos inflamatorios (como azúcares ultraprocesados o gluten en personas sensibles) y gestionar el estrés ayuda a disminuir la respuesta inmune desmedida y la inflamación digestiva.

¿Cómo se enteró Klitbo sobre el padecimiento y cómo le afecta?

Durante el proceso para conocer su padecimiento, Cynthia Klitbo enfrentó un periodo de mucha incertidumbre médica. Los síntomas que presentaba eran confusos y variados, lo que llevó a los especialistas a considerar diagnósticos preliminares como fibromialgia o bipolaridad debido a la fatiga extrema, cambios de humor y malestares digestivos.

Posteriormente, los estudios confirmaron la presencia de la tiroiditis de Hashimoto, además de estómago permeable, una condición asociada en la que las paredes del intestino pierden su integridad, esto afecta directamente la digestión, la absorción de nutrientes y provocando estados de inflamación persistente en todo el cuerpo.

La actriz abrió su corazón al compartir lo difícil que resultaba gestionar una condición autoinmune frente a las cámaras. La imposibilidad de consumir el menú general del show la obligó a preparar sus propias comidas, un esfuerzo que aprovechó para concientizar al público sobre los retos que enfrentan las personas con padecimientos crónicos.

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