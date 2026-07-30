El día de ayer, miércoles 29 de julio se llevó a cabo la primera Gala de nominación de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, donde hubo muchas sorpresas y nuevos récords en las votaciones.

Tras una noche de intensas votaciones, al final en la placa de nominados quedaron Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz, quienes ahora están en riesgo de salir el próximo domingo.

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¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos México’?

Ante esta situación, los usuarios en redes sociales no dudaron en hacerse presentes con varios debates sobre la nominación, la cual ha sido una de las más polémicas en la historia de ‘La Casa de los Famosos México’.

Algunos apoyando desde el primer momento de la nominación a su famoso favorito, mientras que otros esperan que al menos uno de los que se encuentra en la placa salga de la competencia el próximo domingo 2 de agosto.

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Por medio del sitio Vaya Vaya, se compartió una encuesta en donde los televidentes compartieron su apoyo a los famosos que se encuentran en la placa, lo que ha dado a los fans del reality una idea de cómo van las votaciones de cara a la gala del próximo domingo.

Cabe mencionar que esta votación no es oficial, solo muestra cómo los usuarios en redes sociales están distribuyendo sus votos.

Se sabe que el que más apoyo ha reunido es Aldo Rendón, seguido por Memo Schutz, Yanet García, Mariana Ochoa y Luis Chaparro. Con base en los resultados, se sabe que Ximena Herrera y Arantza Ruiz están en la parte baja de las votaciones.

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